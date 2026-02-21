कानपुर: फर्जी मार्कशीट बनाने वालों की अब खैर नही, एसआईटी करेगी गैंग का पर्दाफाश
एसआईटी गठन के बाद से सीएसजेएमयू के कर्मचारियों में हड़कंप है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 9:07 PM IST
कानपुर: शहर में बीते दिनों कमिश्नरेट अफसरों की टीम ने किदवई नगर थाना क्षेत्र से चार ऐसे आरोपियों को अरेस्ट किया था, जो फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन समेत अन्य दस्तावेज तैयार करते थे. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने इस मामले की जानकारी दी है.
मामले के चर्चा में आते ही अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डा.विपिन टाडा ने इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए 14 सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया है. जो हर विवि जाएंगे और डाटा जुटा कर, आरोपियों के कनेक्शन का खुलासा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गैंग फर्जी मार्कशीट व दस्तावेज कैसे तैयार करता है. कितना में बेचता हैं. इस तरह के तमाम अन्य सवालों के जवाब एसआईटी के अफसर तलाशेंगे.
एसआईटी गठन के बाद से सीएसजेएमयू के कर्मियों में हड़कंप है. भले ही छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में छात्रों की मार्कशीट तैयार करने, माइग्रेशन बनाने समेत अन्य सुविधाओं को आनलाइन कर दिया गया है. पर जिस दिन से कमिश्नरेट पुलिस ने चार आरोपियों को फर्जी मार्कशीट तैयार करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा है, तब से सीएसजेएमयू में कागजों की गहन जांच शुरू हो गई है.
कमिश्नरेट अफसरों के मुताबिक सीएसजेएमयू की कई फर्जी वेबसाइट संचालित हैं. जिसकी जांच की जा रही है. हालांकि, विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक का कहना है कि विवि में सारा काम डिजीटल रूप से होता है. पिछले साल कुछ फर्जी मार्कशीट तैयार करने की शिकायतें मिली थीं, जिसमें कर्मियों के खिलाफ एफआईआर कर कार्यवाई की गई थी.