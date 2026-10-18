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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद मामले में SIT की जांच शुरू, सबूत जुटाने बरेली पहुंची टीम

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विवाद मामले में SIT की जांच शुरू ( PHOTO- facebook rekhaaryaoffice )

वायरल ऑडियो के आधार पर जुटाए जा रहे साक्ष्य: वायरल ऑडियो में गिरधारी लाल साहू और एक महिला के बीच हुई कथित बातचीत को जांच का हिस्सा बनाया गया है. एसआईटी की टीम बरेली में संबंधित स्थानों पर पहुंचकर मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाएगी. साथ ही गिरधारी लाल साहू और ऑडियो में शामिल महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.