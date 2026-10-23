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प्रभात मेहता हत्याकांड : पलामू पुलिस ने सीआईडी और डीआईजी को सौंपी जांच रिपोर्ट

दरअसल, प्रभात मेहता हत्याकांड को लेकर परिजनों ने कई पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. जिसका नेतृत्व आईपीएस सह हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला कर रहे थे.

एसआईटी ने कई बिंदुओं पर जांच की. कई पुलिसकर्मियों के मोबाइल से कॉल डिटेल निकाले गए और उनके लोकेशन भी लिए गए. कई तथ्यों की जांच और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान करने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गयी, जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे, उनके खिलाफ एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिले हैं, ना ही उनकी कोई भूमिका सामने निकल कर सामने आई है. घटना के वक्त सभी पुलिसकर्मी अलग-अलग लोकेशन पर थे.

गौरतलब हो कि 23 मई को पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा से प्रभात मेहता नामक युवक गायब हो गया था. 27 मई को उसका शव बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रभात मेहता का दोस्त भी रहा है.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रभात मेहता के परिजनों ने कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मियों पर सवाल उठाए थे. जिसके बाद पलामू पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. वहीं इस मामले सीआईडी और वरीय पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट भी मांगी थी. पलामू एसपी एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई बिंदुओं पर अनुसंधान किया है.