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SIT ने 7 दिन में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, बहन के प्रेमी की भाई ने की थी हत्या, 2 महीने पहले हुई थी वारदात

संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस किसी नतीजे मे नहीं पहुंच पाई और मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मांग उठने लगी. पुलिस अधीक्षक ने सप्ताह भर पहले ही ASP डॉ यूलैण्डन यार्क की अगुवाई में SIT का गठन किया. मामले का री-क्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए और संदिग्धों से पूछताछ के निर्देश दिए.

मुलमुला थाना क्षेत्र के कोसा गांव मे 29 जून को खेत में युवक की शव मिला था. शव की शिनाख्त अमित भंडारी के तौर पर हुई.पुलिस के मुताबिक शव दो दिन पुराना था. शव को पोस्टमार्टम के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. वहीं मृतक के परिजनों को इस मामले में उसकी शादीशुदा स्थानीय प्रेमिका पर संदेह था.

जांजगीर-चांपा: मुलमुला थाना क्षेत्र में 27 जून को हुए अमित भंडारी के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले मे एक महिला के साथ उसके दो भाई को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने इस मामले की जांच के लिए सात दिन पहले ही की अध्यक्षता मे SIT का गठन किया था और SIT ने मामले का री क्रिएशन और ब्रेन मेपिंग कर मामले का खुलासा किया, हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग होने का खुलासा हुआ है,,

डॉग ने दिया अहम क्लू

अमित भंडारी की हत्या के मामले मे SIT ने बिलासपुर के सीनियर ट्रेकर डॉग विमला के सहयोगी अधिकारी को बुलाया और मौके का री क्रिएशन किया. इस दौरान पता चला कि ट्रेकर डॉग विमला घटना स्थल से दौड़ते हुए संतोषी सिंह के घर पहुंची और घर के पीछे जाकर रुक गई थी. जहां की दीवार में मानव खून के निशान मिले थे. इस खुलासा के बाद पुलिस ने अमित भंडारी की प्रेमिका संतोषी सिंह से पूछताछ की और ब्रेन मेपिंग, पाली ग्राफ टेस्ट जैसे आधुनिक तकनीक से जांच की जिससे मामले का खुलासा हुआ,,

मृतक अमित भंडारी की फाइल फोटो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संतोषी सिंह का हुआ ब्रेन मेपिंग

SIT ने संतोषी सिंह के टेस्ट के बाद पाया कि संतोषी सिंह का अमित भंडारी से शादी से पूर्व प्रेस प्रसंग चल रहा था. संतोषी अपने पति से लड़ कर कोसा आती थी और अमित भंडारी से मिलती थी. 27 जून की रात डेढ़ बजे अमित और संतोषी के बीच मोबाईल में बातचीत हुई और अमित भंडारी उससे मिलने पहुंचा. टेंट का काम करने वाला संतोषी का भाई बजरंग सिंह सामान रखने के बाद बाड़ी से आवाज सुनकर वहां पहुंच गया. इस दौरान अपनी बहन संतोषी के साथ अमित भंडारी को संदिग्ध परिस्थिति में देखकर आग बबूला हो गया.

संतोषी के भाई बजरंग और अमित भंडारी के बीच विवाद हुआ. इस दौरान दीवार में सिर टकराने से अमित भंडारी का सिर फटा और वो भागने लगा, तभी बजरंग सिंह ने फवाड़ा उठाकर अमित भंडारी पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद बजरंग सिंह ने अमित भंडारी की लाश वहीं झाड़ियों के बीच छिपा दी. इसके बाद दूसरी रात अपने भाई पप्पू सिंह के साथ मिलकर रात में शव को गांव के बीचों बीच छोड़कर भाग गए. SIT की टीम ने आरोपी संतोषी सिंह का ब्रेन मेपिंग के बाद बजरंग सिंह और पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.बजरंग सिंह का भी टेस्ट करवाया जाएगा- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी

आरोपी ने पुलिस को किया था गुमराह

आपको बता दें कि अमित भंडारी 27 जून की रात से घर नहीं लौटा था. अमित के भाई के साथ आरोपी बजरंग सिंह भी मुलमुला थाने पंहुचा था और अमित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.इस दौरान बजरंग ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन एसआईटी ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया. एसपी ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है.

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