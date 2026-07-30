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जेई हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, ऐसे रची थी मौत की साजिश

कुल्लू पुलिस की एसआईटी टीम ने कॉल डिटेल से खोली ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री, 4 लोग गिरफ्तार.

JUNIOR ENGINEER LABH SINGH GULERIA
जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता (JE LABH SINGH GULERIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 1:19 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू में जल शक्ति विभाग के 52 साल के जूनियर इंजीनियर लाभ सिंह गुलेरिया की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस की एसआईटी ने सुलझाने का दावा किया है. एएसपी संजीव चौहान के नेतृत्व में गठित 7 सदस्यीय विशेष जांच दल ने मोबाइल कॉल डिटेल, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मामले की परत-दर-परत जांच करते हुए कथित साजिश का खुलासा किया. पुलिस ने इस मामले में एक महिला के साथ चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

"मामले की वैज्ञानिक जांच को और मजबूत करने के लिए वीरवार को मंडी से आरएफएसएल टीम को कुल्लू बुलाया गया है. पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जोड़ा जा रहा है. इस मामले में महिला के साथ चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है." - मदनलाल कौशल, एसपी कुल्लू

बहाने से घर बुलाकर किया हमला

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि आरोपी पति-पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और महिला डॉक्टर के ससुर और देवर भी इस हत्या में शामिल थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला के परिजनों को शक था कि मृतक और महिला डॉक्टर के आपस में अवैध संबंध थे, जिसके चलते यह हत्या की गई. एसपी कुल्लू ने बताया कि 24 जुलाई की शाम करीब 7:15 बजे जेई लाभ सिंह को कथित तौर पर पानी की पाइप लाइन चेक करने के बहाने गांधीनगर स्थित एक लेडी डॉक्टर के घर बुलाया गया. आरोप है कि वहां पहले से योजना के तहत उन्हें कमरे में बैठाया गया. जहां लेडी डॉक्टर के ससुर ने कथित अवैध संबंधों के संदेह को लेकर उनसे सवाल-जवाब किए. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और उन पर हमला कर दिया गया.

आरोपियों ने की सबूत मिटाने की पूरी कोशिश

एसपी कुल्लू ने बताया कि पुलिस जांच में आरोप है कि इसके बाद घर में मौजूद अन्य लोगों ने भी जेई की बेरहमी से पिटाई की और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें पास के नाले में फेंक दिया. आरोप यह भी है कि घटना के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर बदलकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घर में काम करने वाली महिला की जानकारी और अन्य तकनीकी सबूतों ने मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. गौरतलब है कि बीते दिनों गंभीर रूप से घायल लाभ सिंह गुलेरिया ने इलाज के दौरान एम्स बिलासपुर में दम तोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 103(1) भी जोड़ दी.

क्या है पूरा मामला ?

लाभ सिंह गुलेरिया जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे. 24 जुलाई को वह ड्यूटी से घर लौटते समय गांधीनगर क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. पहले उन्हें गंभीर हालत में रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू ले जाया गया और बाद में एम्स बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 25 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच के लिए कुल्लू पुलिस ने एसआईटी गठित की.

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Last Updated : July 30, 2026 at 1:19 PM IST

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