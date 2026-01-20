ETV Bharat / state

काशीपुर सुखवंत आत्महत्या केस: SIT ने SSP समेत कई पुलिस अफसरों को भेजा नोटिस, होगी पूछताछ

देहरादून: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने उधम सिंह नगर एसएसपी को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं. एसएसपी के अलावा तीन उप निरीक्षक और एक अपर उपनिरीक्षक को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. SIT ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो व परिजनों के बयानों के आधार पुलिस अधिकारियों को ये नोटिस जारी किए हैं.

इसके अलावा एसआईटी ने सुखवंत सिंह के साथ भूमि धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में रजिस्ट्रार व तहसील कार्यालय के अलावा संबंधित बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. इन संस्थानों से मिलने वाले रिकॉर्ड के आधार पर लेन-देन व दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी.

एसआईटी के सदस्य पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति ने बताया गया कि घटनाक्रम से संबंधित अभिलेखों को कब्जे में लेकर उनका सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है. SIT की विशेषज्ञ टीम टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कॉल डिटेल, CCTV, डिजिटल साक्ष्य व अन्य तकनीकी इनपुट का विश्लेषण कर रही है. SIT ने सभी जानकारी प्रेस नोट जारी कर दी है.

बता दें कि, शनिवार 10 जनवरी को काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र में घूमने गए थे. उसी रात एक होटल में किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने एक वीडियो बनाया था. उसमें सुखवंत सिंह ने आत्महत्या का कारण बताया था.

वीडियो में बताया गया था कि, उसके साथ जमीन खरीदने को लेकर करीब चार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी शिकायत उसने काशीपुर के आईटीआई थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे ही डराया धमकाया और आरोपियों का साथ दिया. आखिर में परेशान होकर सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली. सुखवंत सिंह ने वीडियो में कई पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का नाम भी लिया था और उन पर भी गंभीर आरोप लगाया था.