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लखनऊ अग्निकांड: 25 दिन बाद भी नहीं आई SIT रिपोर्ट, इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार; क्या बड़े अधिकारियों पर गिरेगी गाज?

हादसे की जांच के लिए दो सदस्यीय SIT का गठन किया गया था, जिसे एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी.

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अलीगंज अग्निकांड: 25 दिन बाद भी एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 6:18 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड को 25 दिन पूरे हो चुके हैं. 22 जून को घटित हुए इस भीषण हादसे में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश दिए थे. इसके लिए दो सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिसे एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. हालांकि 25 दिन बीत जाने के बाद भी एसआईटी की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है.

दरअसल, इस हादसे की जांच की जिम्मेदारी प्रदेश के दो वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है. इसमें प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ प्रवीण कुमार शामिल हैं. दोनों अधिकारी घटना के बाद से लगातार जांच में जुटे रहे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अलग-अलग विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और कई दस्तावेजों की जांच भी कराई. इसके बाद भी अभी तक रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

इधर जांच रिपोर्ट कब आएगी? इस सवाल पर शासन से लेकर पुलिस और एसआईटी तक किसी भी स्तर का कोई अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही है. ऐसे में जांच पूरी होने से पहले कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है.

जुटाए गए सबूत और दस्तावेज

जानकारी के मुताबिक, SIT ने इस मामले में सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि कई विभागों से अलग-अलग जानकारी जुटाई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय से रिपोर्ट और दस्तावेज लिए गए हैं. इन विभागों के अधिकारियों से कई बार जानकारी मांगी गई और तकनीकी पहलुओं की भी जांच कराई गई. बताया जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों का मिलान करने में समय लगा, इसलिए रिपोर्ट तैयार होने में देरी हुई. इधर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि SIT ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है. रिपोर्ट में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है. हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अब तक कितनी कार्रवाई

हादसे के बाद अब तक कुल 28 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई या कार्रवाई की संस्तुति के दायरे में आ चुके हैं. शुरुआत में एलडीए, अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग के चार अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया था. इसके बाद एलडीए ने अपने 18 अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी. वहीं, छह पीसीएस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. हालांकि इन सभी मामलों में अंतिम फैसला अभी बाकी है।

रिपोर्ट का है इंतजार

भीषण हादसे के 25 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की आस में हैं. वहीं, दूसरी ओर प्रशासनिक हलकों में भी सभी की निगाहें SIT की इस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंपी जा सकती है. फिलहाल रिपोर्ट के आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस दर्दनाक अग्निकांड का असली जिम्मेदार कौन है और सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है.

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