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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का और वक्त, अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा

SIT अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

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राम मंदिर अयोध्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 12:55 PM IST

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लखनऊ: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से सात करोड़ रुपये के चढ़ावे की चोरी के मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर SIT के कार्यकाल को बढ़ाया गया है. अब जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, यह मामला बीते जून में तब सुर्खियों में आया था जब विपक्षी दलों ने दानपात्र से चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाया था. उसके बाद 13 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की SIT से जांच कराने का अनुरोध किया था. सरकार ने तत्काल तीन सदस्यीय SIT का गठन किया, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त IAS विजय विश्वास पंत, आईजी रेज़ IPS किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.

शुरुआत में SIT को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसमें सात दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी. अब समय सीमा बढ़ने के बाद टीम मंदिर प्रशासन, चढ़ावा गिनने वाले करीब 50 कर्मचारियों और सीसीटीवी सिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेगी. मंडलायुक्त मंदिर व्यवस्था, आईजी किरण एस पुलिसिया एंगल से चोरी की संभावना और नील रतन वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि SIT जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी कोई भी हो, बचेगा नहीं. उन्होंने रामभक्तों से धैर्य रखने और दस्तावेजी सबूत SIT को देने की अपील भी की थी.

प्रवक्ता ने कहा कि जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी. SIT अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

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