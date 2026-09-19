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स्वतंत्रता सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट केस में SIT का गठन, पटवारियों से की गई पूछताछ, SDM दफ्तर में खंगाले दस्तावेज

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से MBBS में एडमिशन लेने के मामले में एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी.

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जांच के लिए SIT की टीम उपजिलाधिकारी कार्यालय देहरादून पहुंची थी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 5:40 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में बीते दिनों ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से MBBS में एडमिशन लेने के खेल का पर्दाफाश हुआ था. इस मामले के सामने आने के बाद जहां पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था तो वहीं चार अभ्यर्थियों का एडमिशन की रद्द कर दिया गया था. वहीं अब इस मामले में विशेष जांच टीम (SIT) जांच के आदेश भी हो गए है. देहरादून एसपी देहात जया बलूनी को SIT का इंचार्ज बनाया गया है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार एसआइटी इंचार्ज जया बलूनी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में राजस्व विभाग के पटवारियों से पूछताछ की गई. इस दौरान एसडीएम अपूर्वा सिंह भी मौजूद रहीं. साथ ही अभिलेखों की जांच की जा रही है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे और एससी-एसटी कोटे की फाइलों को अलग से बनाने के लिए कहा गया है. जल्द ही एसडीएम कार्यालय से अभिलेखों की फाइल एसआईटी को सौंपी जाएगी.

स्वतंत्रता सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट केस में SIT का गठन (ETV Bharat)

एसपी देहात की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय एसआईटी: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्रामीण की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है. इस टीम में सीओ डोईवाला वंदना वर्मा, सीओ सदर अंकित कंडारी और क्लेमनटाउन समेत रायपुर थाना प्रभारी शामिल हैं. दोनों थानों में दर्ज मुकदमों की जांच अब एसआईटी की निगरानी में होगी. साथ ही एसआईटी यह भी जांच करेगी कि संदिग्ध प्रमाण-पत्र तैयार होने से लेकर उनके सत्यापन और MBBS दाखिले में इस्तेमाल होने तक किस स्तर पर गड़बड़ी हुई.

रायपुर और क्लेमनटाउन थाने में दर्ज हैं दो मुकदमे: प्रमाण-पत्रों की जांच के बाद पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. क्लेमनटाउन थाने में दर्ज मामले में तृप्ति और उसकी मां उमा देवी आरोपी हैं. वहीं रायपुर थाने में खुशी, परी और स्वाति को नामजद किया गया है. दोनों मुकदमों में कुल पांच महिलाएं आरोपी हैं. पुलिस और एसआईटी दस्तावेज, आधार कार्ड, आवेदन पत्र, प्रमाणपत्र और राजस्व अभिलेखों की जांच कर रही है.

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देहरादून एसपी देहात जया बलूनी को SIT का इंचार्ज बनाया गया है. (ETV Bharat)

चार अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों में एक ही स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र: NEET-UG 2026 की काउंसलिंग के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे की 9 MBBS सीटों पर प्रमाण-पत्रों को लेकर शिकायत सामने आई थी. शुरुआती शिकायत में 7 प्रमाण-पत्रों पर सवाल उठाए गए थे, जिसका जिला प्रशासन ने जांच कराई.

विश्वविद्यालय ने दाखिलों को रद्द किया: जिला प्रशासन की जांच में चार अभ्यर्थियों परी, खुशी, स्वाति और तृप्ति के दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति धर्मवीर वर्मा पुत्र खजान सिंह के नाम का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिचय पत्र इस्तेमाल होने की बात सामने आई, लेकिन रिकॉर्ड में इस नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का विवरण नहीं मिला. इसके बाद चारों प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए गए और HNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने संबंधित दाखिले भी रद्द कर दिए.

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एसआईटी ने पटवारियों से भी पूछताछ की. (ETV Bharat)

पटवारियों से पूछताछ, एसआईटी खंगाल रही राजस्व रिकॉर्ड: एसआईटी जांच के दौरान उन पटवारियों से पूछताछ कर रही है, जिनके क्षेत्र से संबंधित अभिलेख या प्रमाण-पत्र जुड़े हुए हैं. पूछताछ में प्रमाण-पत्रों के लिए किए गए आवेदन, राजस्व रिकॉर्ड, स्थानीय सत्यापन और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ली जा रही है.

एसआईटी दस्तावेजों और बयानों का मिलान कर यह पता लगाने में जुटी है कि प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले स्थानीय स्तर पर क्या जांच की गई थी और सत्यापन की प्रक्रिया में किन अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही.

एक ही परिचय पत्र चार प्रमाणपत्रों में कैसे इस्तेमाल हुआ?: जांच का अहम बिंदु यह भी है कि एक ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिचय पत्र का इस्तेमाल चार अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों में कैसे हुआ? प्रशासन की शुरुआती जांच में कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में दर्ज पते और अन्य जानकारियों को लेकर भी सवाल सामने आए थे.

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देहरादून जिलाधिकारी को लिखा गया था पत्र. (ETV Bharat)

अब एसआईटी आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र जारी होने और MBBS दाखिले में उसके इस्तेमाल तक पूरी कड़ी की जांच कर रही है. फिलहाल किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका तय नहीं हुई है. जांच में सामने आने वाले दस्तावेजों और बयानों के आधार पर ही जिम्मेदारी निर्धारित होगी.

एसपी देहात एसआईटी अध्यक्ष जया बलूनी ने बताया है कि

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो एडमिशन की बात कही जा रही थी, इसमें अभी तक दो मुकदमे दर्ज हुए है. एक मुकदमा रायपुर थाने और दूसरे मुकदमा क्लेमनटाउन थाने में. इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए एसआईटी गठित हुई है. एसआईटी का कार्रवाई में अभी तक जो भी ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स फाइल्स में लगाए गए थे. साथ ही जो भी जांच हुई थी, उससे जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए है, उन सभी को देखा जाएगा.
-जया बलूनी, एसपी देहात देहरादून-

कैसे खुला था मामला: दरअसल इस पूरे मामले का पर्दाफाश प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे प्रदीप बहुगुणा ने किया था. उन्होंन ही इस मामले में तीन सितंबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था. पत्र में कुछ अभ्यर्थियों को नाम लिखा गया था और आरोप लगाया गया था, इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार डोमिसाइल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट बनावाया है. उसी के आधार इन अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन लिया है.

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प्रदीप बहुगुणा ने की थी मामले का शिकायत. (ETV Bharat)

शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए: प्रदीप बहुगुणा की शिकायत पर देहरादून जिला प्रशासन ने जब इस मामले की जांच कराई तो बात सही पाई गई. कुल चार अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट बनवाया और उसी के आधार पर एमबीबीएस में एडमिशन लिया था. प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार अभ्यर्थियों समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया. साथ ही उनका एडमिशन भी रद्द किया.

इसके अलावा कल 18 सितंबर ही प्रदीप बहुगुणा ने फिर से स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की थी. इस बार उन्होंने करीब 370 लोगों की संदिग्ध लिस्ट मंत्री को सौंपी. प्रदीप बहुगुणा का कहना है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी लाभ लिया है, इसकी भी उन्होंने जांच की मांग की है.

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