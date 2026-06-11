सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बालोतरा पहुंची SIT, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण
एसआइटी ने प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और अब तक हुए कामों की समीक्षा की.
Published : June 11, 2026 at 9:14 PM IST
बालोतरा: जोजरी-बांडी-लूणी नदी प्रणाली में औद्योगिक प्रदूषण की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल ने गुरुवार को बालोतरा जिले के प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. टीम ने विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को अवैध रूप से रासायनिक अपशिष्ट फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
एसआईटी अध्यक्ष एवं महानिरीक्षक पुलिस लवली कटियार के नेतृत्व में टीम बालोतरा पहुंची. बालोतरा एसपी रमेश कुमार ने बताया कि एसआईटी ने बिठूजा एवं बालोतरा स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का निरीक्षण कर उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल एवं स्लज के निस्तारण की व्यवस्था की जानकारी ली. टीम ने एचआरपीसी परिसर, लूणी नदी के बहाव क्षेत्र तथा खुले भूभाग में रासायनिक जल फैलाव की स्थिति का भी निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान तकनीकी अधिकारियों एवं इंजीनियरों ने एसआईटी को 18 एमएलडी क्षमता वाले आरओ प्लांट तथा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्रणाली की कार्यप्रणाली की जानकारी दी. इसके अलावा खेड़ रोड स्थित प्लांट का भी निरीक्षण कर रासायनिक जल एवं स्लज निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई.
पढ़ें: जोजरी नदी प्रदूषण मामला : टेक्सटाइल्स उद्योग के मजदूर सड़कों पर, उद्यमियों ने समिति को दिए सुझाव
समीक्षा बैठक: निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जांच से जुड़े प्रकरणों की प्रगति और उपलब्ध तथ्यों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लूणी नदी, नालों व अन्य जल स्रोतों में रासायनिक अपशिष्ट जल छोड़ने वाले व्यक्तियों और उद्योगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही रासायनिक कचरे को ट्रैक्टरों या अन्य संसाधनों से अवैध रूप से सीवरेज नालों और खाली भूभाग में डंप करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.
एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण जांच करने, जिम्मेदार व्यक्तियों एवं संस्थानों को चिह्नित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए. इसके बाद टीम ने डोली और अराबा गांवों सहित प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लूणी नदी क्षेत्र में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का आकलन किया. बालोतरा एसपी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बालोतरा पुलिस द्वारा एसआईटी को हर संभव सहयोग और समन्वय उपलब्ध कराया जा रहा है.