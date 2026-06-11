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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बालोतरा पहुंची SIT, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

प्रदूषण की जांच करती एसआईटी ( ETV Bharat Balotra )