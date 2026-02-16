ETV Bharat / state

आयुष मौत मामले की जांच में जुटी एसआईटी, ग्रामीणों ने दी 'वोट बहिष्कार' की धमकी

गिरिडीह में बालक का शव मिलने के बाद एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है.

पीड़ित परिवार व स्थानीय लोग (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

February 16, 2026

गिरिडीह: धनवार के मायाराम टोला से लापता हुए बालक का शव शनिवार को कुएं में मिली थी. शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है और पुलिस भी इसी एंगल से जांच में जुटी है. गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने इसे लेकर विशेष जांच दल का गठन किया है.

जांच दल में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के अलावा प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश कुमार, इंस्पेक्टर, चार थानेदार को शामिल किया गया है. अब तक दो बार खोजी कुत्ता को लाया जा चुका है. फॉरेसनिक और टेक्निकल टीम भी आ चुकी है. कुल मिलाकर पुलिस इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने में जुटी हुई है. पुलिस टीम हर उस सवाल का जवाब तलाश रही है, जो आयुष और उसके घरवालों से जुड़ा है.

ग्रामीणों ने उठाया सुरक्षा का सवाल

एक तरफ आयुष की मौत के बाद पुलिस घटना के कारण को तलाशने में जुटी है. दूसरी तरफ ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय कृष्णा चौधरी कहते हैं कि खेलते-खेलते आयुष का गायब हो जाना निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है. यदि आयुष के मामले को सुलझाया नहीं जाता है तो निकाय चुनाव में वें लोग वोट नहीं देंगे.

इसी तरह मृतक के रिश्तेदार कृष्णा दास का कहना है कि लापता होने की सूचना के बाद पुलिस बच्चे को ढूंढने नवादा चली गई लेकिन लाश कुएं में मिली. उन्होंने कहा कि आयुष की हत्या हुई है और वे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं.

प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है. अभी तक खोजी कुत्ता, फॉरेन्सिक टीम और टेक्निकल टीम अपने-अपने तरीके से जांच की है. पुलिस की पूरी टीम जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने में जुटी है. एक दो दिन में मामला साफ हो जाएगा:- राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ, खोरी महुआ

