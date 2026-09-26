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पलामू के चैनपुर के निर्भया की कहानी! 10 महीनों से उलझी है गुत्थी, जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन

पलामू में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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चैनपुर थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 6:24 PM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर के निर्भया की कहानी 10 महीनों से उलझी हुई है. नवंबर 2025 में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता नाबालिग का शव कुंए से बरामद हुआ था. शुरुआत में इसे हत्या का मामला माना गया, लेकिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली.

रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और निर्भया घटना की तरह उसे प्रताड़ित किया गया. लेकिन हैरानी की बात है कि घटना के 10 महीने बाद भी आरोपी पकड़े नहीं गए. न ही उनकी कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आई है. पुलिस ने इस कांड की तकनीकी और वैज्ञानिक बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू किया है. निर्भय घटना को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी इस मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. इधर परिजन भी धरने पर बैठे हुए हैं.

डीआईजी किशोर कौशल का बयान (ETV BHARAT)

घटना के बाद पूरे गांव को किया गया था सील

नवंबर 2025 में निर्भय घटना के बाद पूरे गांव को सील किया गया था और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था. सर्च अभियान के दौरान गांव में आने जाने वाले एक-एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की गई थी, ताकि संदिग्ध वस्तु और आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके. हालांकि सर्च अभियान में पुलिस को सफलता नहीं मिली. घटना के कुछ महीनों के बाद 19 संदिग्धों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया, जिसका रिपोर्ट नहीं आया. लेकिन फॉरेंसिक के तरफ से पुलिस को बताया गया कि किसी भी आरोपी का मैच नहीं हुआ. परिवार वालों ने गांव के दो युवकों पर शक जताया है. दोनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है, इसके लिए पुलिस को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में समय मिला है.

चैनपुर घटना की अनुसंधान को वरीय स्तर से समीक्षा की जा रही है. एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी, थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं. इस घटना में पुलिस के पास सीधे तौर पर साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए तकनीकी बिंदुओं और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है. आरोपियों का डीएनए टेस्ट हो चुका है. अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट होना बाकी है. मोबाइल डाटा समेत कई तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है:- किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू

पुलिस के लिए क्यों चुनौती बना है निर्भया कांड

पलामू के चैनपुर के निर्भया कांड का खुलासा पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है. सात नवंबर 2025 को नाबालिग लापता हुई थी और नौ नवंबर 2025 में घर से कुछ दूर पर मौजूद कुआं से पीड़िता का शव बरामद हुआ था. शुरुआत में दुष्कर्म की आशंका जाहिर की गई. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में निर्भया जैसी घटना की पुष्टि हुई. आरोपियों की पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. पुलिस इलाके के सभी मोबाइल के डाटा को खंगाल चुकी है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है. घटना के इतने दिनों बाद भी मामले का खुलासा नहीं हुआ है और पीड़िता की पहचान को भी सार्वजनिक किया जा रहा है.

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