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वार्ड परिसीमन पर घमासान: अनियमितताओं के आरोपों से भड़का जनाक्रोश, बाजार अनिश्चितकालीन बंद

करौली: जिले के टोडाभीम नगर पालिका में वार्डों के परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भेदभाव के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके विरोध में कस्बे के मुख्य चौराहे पर धरना दिया गया, वहीं बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मेडिकल सेवाओं को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद रहीं. मंगलवार को भी दूसरे दिन बाजार बंद है.

प्रदर्शनकारियों का आरोप कि संबंधित अधिकारियों ने वार्डों के सीमांकन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी की है. उनका कहना है कि वार्डों में मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता रखी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीना ने नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों के सीमांकन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की गई, बल्कि इसे गलत ढंग से अंजाम दिया गया है. उनका आरोप है कि कुछ खास लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वार्डों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सुधार की मांग भी उठाई है.

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धरने पर बैठे स्थानीय लोगों ने बताया कि परिसीमन के दौरान आमजन से कोई आपत्ति या सुझाव नहीं लिए गए. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक धरना और बाजार बंद जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग के वार्डों में 200 से 250 मतदाताओं पर एक वार्ड बनाया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 800 से 900 मतदाताओं पर एक पार्षद चुने जाने की व्यवस्था की गई है. उनका आरोप है कि यह व्यवस्था कुछ विशेष वर्गों को अनुचित राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है.