वार्ड परिसीमन पर घमासान: अनियमितताओं के आरोपों से भड़का जनाक्रोश, बाजार अनिश्चितकालीन बंद
एसडीएम अमन चौधरी ने कहा कि परिसीमन में अनियमितता के आरोपों की जांच करवाई जाएगी. वहीं नगर पालिका ईओ हनुमान शर्मा ने आरोप निराधार बताए.
Published : March 31, 2026 at 2:09 PM IST
करौली: जिले के टोडाभीम नगर पालिका में वार्डों के परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भेदभाव के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके विरोध में कस्बे के मुख्य चौराहे पर धरना दिया गया, वहीं बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मेडिकल सेवाओं को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद रहीं. मंगलवार को भी दूसरे दिन बाजार बंद है.
प्रदर्शनकारियों का आरोप कि संबंधित अधिकारियों ने वार्डों के सीमांकन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी की है. उनका कहना है कि वार्डों में मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता रखी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीना ने नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों के सीमांकन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं की गई, बल्कि इसे गलत ढंग से अंजाम दिया गया है. उनका आरोप है कि कुछ खास लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वार्डों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सुधार की मांग भी उठाई है.
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धरने पर बैठे स्थानीय लोगों ने बताया कि परिसीमन के दौरान आमजन से कोई आपत्ति या सुझाव नहीं लिए गए. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक धरना और बाजार बंद जारी रहेगा. प्रदर्शनकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग के वार्डों में 200 से 250 मतदाताओं पर एक वार्ड बनाया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 800 से 900 मतदाताओं पर एक पार्षद चुने जाने की व्यवस्था की गई है. उनका आरोप है कि यह व्यवस्था कुछ विशेष वर्गों को अनुचित राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है.
गांवों से खरीदारी करने आए लोग परेशान: बाजार बंद रहने से दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से खरीदारी की उम्मीद लेकर आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है. दूसरे दिन भी सुबह से ही आवश्यक सामान लेने पहुंचे ग्रामीणों को जब दुकानें बंद मिलीं, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. कई लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए भटकते नजर आए, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली. दिनभर की भागदौड़ और समय खर्च होने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे उनमें नाराजगी और मायूसी साफ देखने को मिली.
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आरोप निराधार और बेबुनियाद: मामले पर एसडीएम अमन चौधरी ने कहा कि परिसीमन में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की वाजिब मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर नियमानुसार समाधान किया जाएगा. दूसरी तरफ नगर पालिका ईओ हनुमान शर्मा ने स्पष्ट किया कि वार्डों का परिसीमन जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया है. वार्डों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है और जनसंख्या में पलायन व वृद्धि के कारण यह अंतर सामने आया है. आरोप निराधार है.