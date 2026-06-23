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डीडवाना में 24 घंटे बाद टूटा गतिरोध, विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद गर्भवती मृतका का पोस्टमार्टम

डीडवाना अस्पताल में वार्ता करते परिजन एवं प्रशासनिक अधिकारी ( Photo source: Local person )