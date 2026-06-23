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डीडवाना में 24 घंटे बाद टूटा गतिरोध, विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद गर्भवती मृतका का पोस्टमार्टम

इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के बाहर दे रहे थे धरना.

Family members and administrative officials in discussion at Didwana Hospital.
डीडवाना अस्पताल में वार्ता करते परिजन एवं प्रशासनिक अधिकारी (Photo source: Local person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 2:50 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसूता का शव लेने को लेकर 24 घंटे बाद गतिरोध टूटा और मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त हो गया. प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता के बाद गर्भवती महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने पर सहमति बनी. प्रशासन ने परिजनों की मांगें राज्य सरकार को भेजने एवं हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

डीडवाना के उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने बताया कि लापरवाही के आरोपी चिकित्सक को तुरंत APO करने, पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी एवं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम समेत विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई. प्रशासन मांगों को सरकार तक भेजेगा. सहमति बनने के बाद मृतका के शव का पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई.

भरत सिंह मृतका का पति, विकास मोहन भाटी उपखंड अधिकारी (source: Local person)

पढ़ें:गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत, परिजन बोले-इलाज में चिकित्सकों ने बरती लापरवाही, केस दर्ज

इलाज के दौरान मौत: इधर, मृतका के पति भरत सिंह ने बताया कि खुनखुना निवासी गर्भवती मोनिका को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार सुबह राजकीय बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया था. अस्पताल स्टाफ ने प्राथमिक उपचार शुरू करते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ को सूचना दी. परिजनों का आरोप है कि विशेषज्ञ चिकित्सक के देरी से पहुंचने के कारण महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और दौरे आने लगे. अन्य चिकित्सकों की निगरानी में उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई.

मोर्चरी के बाहर धरना: महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में मोर्चरी के बाहर धरना दिया. वे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे. 24 घंटे चले गतिरोध के बाद एसडीएम विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओमप्रकाश मेव, सीएमएचओ नरेंद्र चौधरी, पीएमओ अजीत सिंह और सीओ जेठू सिंह की मौजूदगी में परिजनों से दो दौर की वार्ता में सहमति बनी.

पढ़ें: डिलीवरी के 8 दिन बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ से की मारपीट, घटना सीसीटीवी मे कैद

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STALEMATE IN DIDWANA AFTER 24 HOURS
PM OF DECEASED PREGNANT WOMAN
SIT IN OUTSIDE MORTUARY CALLED OFF
प्रशासन व परिजनों में लंबी वार्ता
ALLEGATION NEGLIGENCE IN TREATMENT

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