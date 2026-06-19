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बीना देवी हत्याकांड: दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी, की ये मांग...

बीना देवी हत्याकांड में धरनास्थल पर बैठे लोगों को समर्थन देने के लिए पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी मौके पर पहुंचे.

Bina Devi murder case
धरने पर बैठे पूर्व विधायक सोलंकी (ETV Bharat Chaksu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 5:08 PM IST

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चाकसू (जयपुर): क्षेत्र के बल्लूपुरा निवासी 53 वर्षीय बीना देवी बैरवा की लूटपाट के बाद नृशंस हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में शुक्रवार को शिवदासपुरा थाने के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा. परिजन और ग्रामीण दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा तथा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं. धरने में बैरवा समाज के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया.

धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग का समर्थन किया. उन्होंने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. धरने में पीसीसी सदस्य हरिनारायण चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत लाल मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे.

पढ़ें: 8 दिन से लापता महिला का घर से दो किमी दूर कुएं में मिला शव, चांदी के कड़ों के लिए हत्या का अंदेशा

पैर काट दिए थे: चाकसू एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि चांदी के कड़े लूटने के लिए एक महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके दोनों पैर टखनों से काट दिए गए थे. इसके बाद पहचान छिपाने और वारदात के साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को ढूंढ नदी क्षेत्र स्थित एक सुनसान कुएं में फेंक दिया गया. गुरुवार सुबह ग्राम पंचायत बराला के हनुमानपुरा पावरग्रिड के पीछे स्थित कुएं में महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. हुलिए और कपड़ों के आधार पर मृतका की शिनाख्त पिछले आठ दिनों से लापता बल्लूपुरा निवासी बीना देवी बैरवा (53) के रूप में हुई थी. मृतका की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और शरीर पर दूसरी साड़ी से पत्थर बांधकर कुएं में डाला गया था.

धरने पर बैठे ग्रामीण: शव निकालने के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने शिवदासपुरा थाने पहुंच कर धरना-प्रदर्शन किया. परिजनों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, 50 लाख रुपए मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है. चाकसू एसीपी भवानी सिंह व थाना प्रभारी सुरेन्द्र मीना ने समझाइश की और कहा कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

वहीं, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी हैं. इसके अलावा नौकरी व मुआवजे की मांग का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया जाएगा. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया.

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