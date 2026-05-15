उदयपुर में जीएसएस पर करंट से ठेका कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग...5 घंटे धरना-प्रदर्शन
ग्रामीण और परिजनों ने मावली अस्पताल की मोर्चरी के बाहर दिया धरने. प्रशासन ने की समझाइश.
Published : May 15, 2026 at 7:52 PM IST
उदयपुर: जिले के मावली क्षेत्र में गोवर्धनपुरा जीएसएस पर ठेका कर्मचारी की करंट से मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को मावली हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया एवं धरना दिया. ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की. करीब पांच घंटे के हंगामे एवं विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की समझाइश पर मामला शांत हुआ.
एसडीएम रमेश सीरवी और फतहनगर थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानियां ने ग्रामीणों से समझाइश की. थानाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि मृतक परिवार को 12 लाख रुपए मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ. फिर शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. गोवर्धनपुरा निवासी बंशीलाल जाट (45) दो वर्ष से जीएसएस पर ठेकाकर्मी के रूप में कार्यरत था. गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे काम के दौरान उसे करंट लग गया. वह अचेत होकर गिर पड़ा और दोनों हाथ झुलस गए. काफी देर फोन नहीं उठाने पर ग्रामीण वहां पहुंचे तो अचेत मिला. ग्रामीण उसे मावली अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
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एईएन पर जड़े आरोप : घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया. अस्पताल में इलाज में भी लापरवाही बरतने की बात कही गई. शव पूरी रात मावली अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा. शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने बिजली निगम के एईएन हरिशंकर मीणा को हटाने की मांग की. ग्रामीणों का आरोप था कि एईएन मीणा ने रिश्वत मांगी एवं कर्मचारी को परेशान किया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की. भाजपा उपाध्यक्ष रोशनलाल सुथार समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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