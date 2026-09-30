ETV Bharat / state

नालागढ़ में मिले दोनों ग्रेनेड 24 घंटे बाद हुए डिस्पोज ऑफ, मुख्य आरोपी दंपति गिरफ्तार, SIT गठित

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया, "दोनों ग्रेनेड सुरक्षित रूप से डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं. आरोपी के घर और आसपास के क्षेत्र में गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ग्रेनेड कहां से आए और इन्हें यहां तक कौन लेकर आया".

दो ग्रेनेड मिलने की घटना से बीबीएन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों और उद्योग जगत में चिंता है कि यदि विवाद के दौरान ग्रेनेड फट जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी. ऐसे में पुलिस के सामने आरोपियों की जांच के साथ-साथ हथियारों के स्रोत और उन्हें क्षेत्र तक पहुंचाने वाले नेटवर्क का पता लगाना बड़ी चुनौती है.

गौरतलब है कि बीते दिन नालागढ़ के बरुणा पंचायत के दयोली गांव के पास ग्रेनेड मिलने की सूचना मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी की. एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया. वहीं, ग्रेनेड मिलने 24 घंटे बाद पंजाब से पहुंची बम डिस्पोजल टीम ने ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नालागढ़ के पास ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप!, पुलिस ने की घेराबंदी, बम स्क्वॉड को बुलाने की तैयारी