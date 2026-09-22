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जटमासी-रूपवास सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी दफ्तर में धरना, विधायक ने वहीं काटी सब्जी

विधायक ने कहा कि जब तक ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाता, धरना जारी रहेगा.

MLA cooking vegetables at the protest site
धरने पर सब्जी बनाती विधायक (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 10:15 PM IST

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भरतपुर: जिले के जटमासी से रूपवास के बीच बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश मंगलवार को खुलकर सामने आया. सड़क निर्माण में देरी से नाराज ग्रामीण बयाना विधायक डॉ ऋतु बनावत के नेतृत्व में रूपवास स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए. देर शाम तक करीब 7 घंटे से धरना जारी रहा. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क निर्माण में कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाली कमल बिल्डर्स कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और दूसरी एजेंसी से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए.

धरने के दौरान ग्रामीणों ने आंदोलन को जारी रखने के लिए मौके पर ही भोजन बनाने की व्यवस्था कर ली. विधायक डॉ ऋतु बनावत भी ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठीं और भोजन की तैयारी के दौरान सब्जी काटती नजर आईं. विधायक के इस अंदाज की धरना स्थल पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा रही.

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17 किलोमीटर सड़क का टेंडर: ग्रामीण पारस चौधरी के अनुसार जटमासी से रूपवास के बीच करीब 17 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से बदहाल है. पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क निर्माण का टेंडर कमल बिल्डर्स को दिया गया था. करीब 11 करोड़ 44 हजार रुपए की लागत से होने वाले इस काम की निर्धारित अवधि 16 अगस्त 2025 से 15 जून 2026 तक थी. ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका. इसके चलते सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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गड्ढों के कारण बढ़ा हादसों का खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं. बारिश के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है. दुपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ कार और अन्य वाहनों को भी आवाजाही में परेशानी हो रही है. ग्रामीणों के मुताबिक कई बार वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं और उन्हें निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ती है. खराब सड़क के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है और कई वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं.

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निकाली रैली: मंगलवार को जटमासी सहित आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण रूपवास पहुंचे. यहां एसडीएम कार्यालय से पीडब्ल्यूडी कार्यालय तक रैली निकाली गई. रैली में बयाना विधायक डॉ ऋतु बनावत भी ग्रामीणों के साथ शामिल हुईं. पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि जिस ठेका कंपनी को सड़क निर्माण का काम दिया गया था, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए और सड़क निर्माण के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर काम जल्द शुरू कराया जाए.

ब्लैकलिस्ट का आदेश हाथ में आएगा, तभी उठेंगे: विधायक डॉ ऋतु बनावत ने धरने के दौरान कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से खराब सड़क की समस्या झेल रहे हैं. सड़क निर्माण के लिए टेंडर होने के बावजूद काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है. उन्होंने कहा कि जब तक ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा. धरना लंबा चलने के कारण ग्रामीणों ने मौके पर ही भोजन तैयार करना शुरू कर दिया. विधायक भी ग्रामीणों के बीच बैठीं और खाना बनाने की तैयारी में सब्जी काटकर सहयोग किया. देर शाम तक ग्रामीण पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर डटे रहे और सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग पर अड़े रहे.

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