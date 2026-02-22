ETV Bharat / state

महंत बृजेश दास हत्याकांड में एसआईटी का गठन, पति पत्नी और देवर पहले ही जा चुके जेल

भगवानपुर में रविदास आश्रम के महंत बृजेश दास की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है.

Roorkee Mahant Murder Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 22, 2026 at 7:08 AM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के टकाबरी गांव स्थित रविदास आश्रम में रहने वाले महंत की गुमशुदगी के बाद हत्या प्रकरण मामले में पुलिस द्वारा जांच तेज कर दी गई है. दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि पुलिस द्वारा महंत हत्या मामले में पति-पत्नी और देवर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

महंत की गुमशुदगी के बाद हत्या प्रकरण मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने एसआईटी के नेतृत्व की कमान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को सौंपी है. इसी के साथ गठित की गई टीम को इस प्रकरण के सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पति-पत्नी और उसके देवर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं एसआईटी टीम में सीओ से लेकर सिपाही रैंक तक पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. एसआईटी टीम में सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी, भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण, उप निरीक्षक नीरज रावत, उप निरीक्षक बालाराम जोशी, आरक्षी संजय पंवार और आरक्षी उवैदुल्ला शामिल हैं.

गौर हो कि 10 फरवरी मंगलवार के दिन मोहम्मद बेगपुर उर्फ टकाभरी गांव निवासी श्याम सिह नामक व्यक्ति द्वारा भगवानपुर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया गया था कि रविदास आश्रम में निवासरत महात्मा बृजेश दास 5 फरवरी गुरुवार के दिन बिना बताए कहीं चले गए और तभी से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में गुमशुदगी दर्ज करते हुए बृजेश दास की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुलिस टीम की जानकारी में सामने आया कि गुमशुदा बृजेश दास उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी एक महिला के संपर्क में था और अंतिम बार भी उक्त महिला से ही मोबाइल नंबर के जरिए बात हुई थी.

इसी आधार पर पुलिस टीम द्वारा उक्त महिला और उसके पति व पति के छोटे भाई निवासी सोनीपत (हरियाणा) से गंभीरता से पूछताछ की. पूछताछ में महिला ने बताया था कि पुराना परिचित होने और रिश्तेदारी में आने के चलते गुमशुदा बृजेश दास का अक्सर उसके घर आना जाना रहता था. इस बीच बृजेश द्वारा अक्सर मानसिक और वित्तीय तौर पर परेशान किए जाने व अनावश्यक दबाव डालने पर महिला ने दिनांक 5 फरवरी को कॉल कर महंत बृजेश दास को अपने घर बुलाया था. जहां पर योजना के मुताबिक घर पहुंचे महिला के पति ने कुल्हाड़ी से वार कर बृजेश दास की हत्या कर दी थी.

इसके बाद हत्यारोपी और उसके भाई ने रात के अंधेरे में बृजेश दास का शव और उसकी मोटर साइकिल को कृष्णा नदी में बहा दिया था. इसी के साथ कत्ल की इस वारदात को छिपाने के लिए हत्यारोपियों ने मृतक का मोबाइल फोन, बिस्तर पर लगी चादर, गद्दा, मृतक के कुछ कपड़े और शव लपेटने के लिए इस्तेमाल की गई चादर को आग लगाकर नष्ट करने का भी प्रयास किया. जिसके बाद पुलिस टीम ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर नदी के किनारे से गुमशुदा महंत बृजेश दास का शव बरामद किया. साथ ही पुलिस टीम ने भूसे के ढ़ेर में छिपाकर रखी गई कुल्हाड़ी, मृतक के मोबाइल के अधजले पार्टस/बैटरी, मृतक के जलाए गए कपडों की राख और सामान भी बरामद किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया था.

पढ़ें-हरिद्वार में महंत बृजेश दास की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पति-पत्नी और देवर गिरफ्तार

