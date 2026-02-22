ETV Bharat / state

महंत बृजेश दास हत्याकांड में एसआईटी का गठन, पति पत्नी और देवर पहले ही जा चुके जेल

रुड़की: हरिद्वार जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के टकाबरी गांव स्थित रविदास आश्रम में रहने वाले महंत की गुमशुदगी के बाद हत्या प्रकरण मामले में पुलिस द्वारा जांच तेज कर दी गई है. दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के आदेश जारी किए हैं. हालांकि पुलिस द्वारा महंत हत्या मामले में पति-पत्नी और देवर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

महंत की गुमशुदगी के बाद हत्या प्रकरण मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने एसआईटी के नेतृत्व की कमान एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को सौंपी है. इसी के साथ गठित की गई टीम को इस प्रकरण के सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पति-पत्नी और उसके देवर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं एसआईटी टीम में सीओ से लेकर सिपाही रैंक तक पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. एसआईटी टीम में सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी, भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण, उप निरीक्षक नीरज रावत, उप निरीक्षक बालाराम जोशी, आरक्षी संजय पंवार और आरक्षी उवैदुल्ला शामिल हैं.

गौर हो कि 10 फरवरी मंगलवार के दिन मोहम्मद बेगपुर उर्फ टकाभरी गांव निवासी श्याम सिह नामक व्यक्ति द्वारा भगवानपुर थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया गया था कि रविदास आश्रम में निवासरत महात्मा बृजेश दास 5 फरवरी गुरुवार के दिन बिना बताए कहीं चले गए और तभी से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में गुमशुदगी दर्ज करते हुए बृजेश दास की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुलिस टीम की जानकारी में सामने आया कि गुमशुदा बृजेश दास उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी एक महिला के संपर्क में था और अंतिम बार भी उक्त महिला से ही मोबाइल नंबर के जरिए बात हुई थी.