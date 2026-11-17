राजस्थान में बजरी माफिया पर कसेगा शिकंजा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में SIT गठित
SIT सदस्यों ने बैठक में तीनों नदियों के प्रवाह, अवैध बजरी खनन स्थलों और बजरी परिवहन के रास्तों को चिह्नित करने पर जोर दिया गया.
Published : November 17, 2026 at 9:37 AM IST
जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने संगठित जांच की तैयारी शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है. जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है. इसमें जोधपुर, पाली, बालोतरा एवं गुड़ामालानी के पुलिस अधिकारियों को लिया गया है. टीम जोजरी, बांडी और लूणी नदियों सहित इनकी सहायक नदियों में हो रही अवैध बजरी खनन की पड़ताल करेगी. भोमिया ने बताया कि सोमवार को पहली बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष जोजरी नदी सहित अन्य नदियों में प्रदूषण से बीस लाख लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले इस मुद्दे को लेकर प्रसंज्ञान लिया था. इसके तहत ही गत 26 अक्टूबर 2026 को मामले में एक आदेश जारी हुआ था. आदेश की पालना में राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच दल का गठन किया है. गठन के बाद पुलिस कमिश्नर भोमिया ने सोमवार को ही एसआईटी सदस्यों, अनुसंधान अधिकारियों जोधपुर, बालोतरा, पाली व पीपाड़ के परिवहन विभाग के अफसरों तथा जोधपुर, सोजत सिटी, जालोर और बाड़मेर के खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक कर तीनों नदियों के प्रवाह मार्ग, अवैध बजरी खनन के स्थानों और बजरी परिवहन के रास्तों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए.
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यह अधिकारी है SIT में शामिल: एसआईटी में जोधपुर ग्रामीण एसपी पंकज यादव, डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत, पाली एसपी मोनिका सेन, बालोतरा एसपी राजेश कांवट और जोधपुर कमिश्नरेट के एडीसीपी अपराध एवं सतर्कता रविंद्र बोथरा को सदस्य बनाया है. बालोतरा के गुड़ामालानी वृत्ताधिकारी सुमेरसिंह, पाली के वृत्ताधिकारी ग्रामीण अमरसिंह और एसीपी पश्चिम एससी-एसटी सेल उम्मेदसिंह को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया है.
हर दिन से सैकड़ों टन अवैध खनन: जोधपुर के लूणी, बालोतरा और पाली जिले में नदियों के आसपास के इलाकों में प्रतिदिन सैकड़ों टन अवैध रूप से बजरी का खनन हो रहा है. तीनों जिलों में अवैध बजरी खनन पर लगाम नहीं लग रही है. जोधपुर शहर के आस पास देर रात को अवैध रूप से चलने वाले डंपर बजरी की आपूर्ति करते हैं. कई बार कार्रवाई भी हुई, लेकिन लगाम नहीं लग सकी.
फैक्ट्रियां हटाने के निर्देश दे चुके: तीनों नदी में प्रदूषण व अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ माह में अहम आदेश दिए हैं. 500 मीटर का अस्थायी बफर जोन बनाने, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हटाने के निर्देश शामिल थे. जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है.
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