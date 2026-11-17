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राजस्थान में बजरी माफिया पर कसेगा शिकंजा, जोधपुर पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में SIT गठित

एसआईटी की बैठक में मौजूद अधिकारी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने संगठित जांच की तैयारी शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया है. जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है. इसमें जोधपुर, पाली, बालोतरा एवं गुड़ामालानी के पुलिस अधिकारियों को लिया गया है. टीम जोजरी, बांडी और लूणी नदियों सहित इनकी सहायक नदियों में हो रही अवैध बजरी खनन की पड़ताल करेगी. भोमिया ने बताया कि सोमवार को पहली बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.