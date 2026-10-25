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शिमला के पूर्व SSP संजीव गांधी के खिलाफ फंड की हेराफेरी के मामलों की जांच के लिए SIT गठित

शिमला के पूर्व SSP संजीव कुमार गांधी ( FILE ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

शिमला: पुलिस ने शनिवार को बताया कि शिमला के पूर्व SSP संजीव कुमार गांधी के खिलाफ सरकारी फंड की हेराफेरी, धोखाधड़ी और इससे जुड़े अपराधों के आरोप में दर्ज दो मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली SIT बनाई गई है. SIT का गठन शिमला SSP गौरव सिंह ने एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) मेहर पंवार की देखरेख में किया है. टीम में सदर पुलिस स्टेशन के SHO विवेक गौतम; वेस्ट पुलिस स्टेशन के SHO अंकुश ठाकुर और स्पेशल सेल, शिमला के सब-इंस्पेक्टर अंबी लाल शामिल हैं.

ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, SIT को दोनों FIR की पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच करने और सबूतों से जहां भी पता चले, संभावित कॉमन लिंक, आरोपी लोगों और काम करने के तरीके की जांच करने का काम सौंपा गया है. टीम डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंशियल और डिजिटल सबूत भी इकट्ठा करेगी और उनकी जांच करेगी और अपराधों में कथित तौर पर शामिल हर व्यक्ति की भूमिका का पता लगाएगी. इसके अलावा, समय पर जांच पक्की करने, अपने सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखने और सुपरवाइज़री ऑफिसर को रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.