शिमला के पूर्व SSP संजीव गांधी के खिलाफ फंड की हेराफेरी के मामलों की जांच के लिए SIT गठित
पुलिस ने कांस्टेबल की शिकायत और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 10:59 AM IST
शिमला: पुलिस ने शनिवार को बताया कि शिमला के पूर्व SSP संजीव कुमार गांधी के खिलाफ सरकारी फंड की हेराफेरी, धोखाधड़ी और इससे जुड़े अपराधों के आरोप में दर्ज दो मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली SIT बनाई गई है. SIT का गठन शिमला SSP गौरव सिंह ने एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) मेहर पंवार की देखरेख में किया है. टीम में सदर पुलिस स्टेशन के SHO विवेक गौतम; वेस्ट पुलिस स्टेशन के SHO अंकुश ठाकुर और स्पेशल सेल, शिमला के सब-इंस्पेक्टर अंबी लाल शामिल हैं.
ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, SIT को दोनों FIR की पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच करने और सबूतों से जहां भी पता चले, संभावित कॉमन लिंक, आरोपी लोगों और काम करने के तरीके की जांच करने का काम सौंपा गया है. टीम डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंशियल और डिजिटल सबूत भी इकट्ठा करेगी और उनकी जांच करेगी और अपराधों में कथित तौर पर शामिल हर व्यक्ति की भूमिका का पता लगाएगी. इसके अलावा, समय पर जांच पक्की करने, अपने सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखने और सुपरवाइज़री ऑफिसर को रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
संजीव गांधी, जो 23 जनवरी, 2023 से 6 फरवरी, 2026 तक SSP शिमला रहे, पर एक मामले में रामपुर और शोघी में पुलिस बिल्डिंग और क्वार्टर की मरम्मत और रखरखाव के लिए रखे गए सरकारी फंड में से 14.07 लाख रुपये का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. कहा जाता है कि यह पैसा उनके कार्यकाल के दौरान शिमला में उनके सरकारी घर पर खर्च किया गया था.
एक और मामले में, संजीव गांधी पर सरकारी फंड में 2.35 लाख रुपये की कथित तौर पर हेराफेरी करने, बेईमानी से पैसे लेने, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने और 2024 और 2025 के दौरान कैथू की पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को धोखा देने का मामला दर्ज किया गया है. संजीव कुमार ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें पहले पुलिस डिपार्टमेंट में कथित गलत कामों को उजागर करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है.
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