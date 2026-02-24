ETV Bharat / state

गिरिडीह गोलीकांड की जांच कर रही है एसआईटी, पुलिस द्वारा की गई रातभर छापेमारी

गिरिडीह: मतदान समाप्ति के बाद गिरिडीह नगर निगम के वार्ड-16 में मारपीट और गोलीबारी की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है. डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह की अगुवाई में गठित इस टीम में एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव और डीएसपी कौशर अली को शामिल किया गया है. टीम ने न केवल फायरिंग मामले की जांच शुरू कर दी है, बल्कि आरोपियों की तलाश के लिए अलग से टीमें भी गठित की हैं। जांच दल ने न केवल फायरिंग मामाले की पडताल शुरु कर दी है, बल्कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है.



आईजी ने की बैठक, लाइन हाजिर हुए थानेदार

घटना को लेकर जानकारी देते आईजी (ईटीवी भारत)

इससे पहले आईजी सुनील भास्कर गिरिडीह पहुंचे और यहां डीसी रामनिवास यादव एवं एसपी डॉ बिमल कुमार संग बैठक की. देर रात तक बैठक में पूरे कांड की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. वहीं रात में ही थाना प्रभारी ज्ञान रंजन को हटा दिया गया. उनके स्थान पर रतन कुमार सिंह को नगर थाना का जिम्मा सौंपा गया है.