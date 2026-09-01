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करनाल SE गीतूराम तंवर सुसाइड केस में SIT गठित, 33 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार

SE गीतूराम तंवर सुसाइड केस में SIT गठित किया गया. अंततः मौत के 33 घंटे बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया.

JEET RAM TANWAR
करनाल SE गीतूराम तंवर सुसाइड केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 8:11 PM IST

6 Min Read
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करनाल: बिजली निगम के सीनियर अधिकारी SE गीतूराम तंवर सुसाइड मामले में आखिरकार करीब 33 घंटे बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया. सोमवार को सेवानिवृत्ति के दिन कार में उनका शव मिलने के बाद परिवार ने शव उठाने से इनकार कर दिया था. परिजनों की मांग थी कि "सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र है, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए."

सेवानिवृत्ति से जुड़े लंबित भत्ते जारी करने पर बनी सहमतिः मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परिवार के बीच पहुंचे. लंबी बातचीत के बाद मामले की जांच SIT से कराने, जांच के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई करने और गीतूराम तंवर के सेवानिवृत्ति से जुड़े लंबित भत्ते जारी करने के आश्वासन पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ.

करनाल SE गीतूराम तंवर सुसाइड केस में SIT गठित (ETV Bharat)

SIT करेगी पूरे मामले की जांचः प्रशासन की ओर से परिवार को आश्वासन दिया गया है कि गठित SIT पूरे मामले की जांच करेगी. परिवार की मांग है कि सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों, अधिकारियों की भूमिका, कथित वीडियो और पिछले चार महीनों के दौरान तंवर द्वारा शासन-प्रशासन को भेजे गए पत्रों की भी जांच की जाए.

क्या बोले परिजनः परिजनों ने बताया कि "तंवर ने अपनी शिकायतों में बार-बार अधिकारियों के रवैये और कथित प्रताड़ना का जिक्र किया था." अब SIT की जांच यह तय करेगी कि मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है.

SIT formed in Karnal SE Geeturam Tanwar suicide case.
अंतिम संस्कार के लिए घर से विदा करते परिजन (ETV Bharat)

FIR को लेकर परिवार ने उठाए सवालः इस बीच मामले की FIR भी सामने आई है. परिवार की ओर से सुसाइड नोट को ही शिकायत का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी और SC/ST एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

आरोपियों की भूमिका स्पष्ट नहीं: हालांकि परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस को दी गई शिकायत में अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए थे, लेकिन FIR में आरोपियों की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. परिवार का कहना है कि शिकायत में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उन्हें जांच के दायरे में लाकर उनकी भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल की जानी चाहिए. वहीं पुलिस का कहना है कि "परिवार की शिकायत और सुसाइड नोट में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और अब SIT जांच के दौरान सभी पहलुओं को खंगाला जाएगा."

चार महीने से सस्पेंड थे SE गीतूराम तंवर: गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद SE गीतूराम तंवर पिछले करीब चार महीने से निलंबित चल रहे थे. वायरल वीडियो को लेकर उन पर विवाद खड़ा हुआ था. परिवार का आरोप है कि तंवर लगातार अपनी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. सुसाइड नोट में उन्होंने पिछले चार महीनों के दौरान डेटवाइज 28 पत्र लिखे जाने का भी उल्लेख किया है.
31 अगस्त को सेवानिवृत्ति के दिन तंवर घर से यह कहकर निकले थे कि वे अपनी आखिरी चिट्ठी देकर आते हैं. इसके बाद उनका शव डीएवी स्कूल के पास कार में मिला.

जातिगत भेदभाव के आरोप: गीतूराम तंवर के कथित सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. कुछ अधिकारियों पर कथित जातिगत भेदभाव और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं. कुछ अधिकारियों के नाम लेते हुए यह भी आरोप लगाया गया है कि वे अनुसूचित जाति के अधिकारी को अपना बॉस स्वीकार नहीं करते थे. इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव और संबंधों का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं.
इन सभी आरोपों की अब SIT जांच करेगी. आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

उन्होंने अपने पत्रों में कथित तौर पर यह आशंका भी जताई थी कि लगातार हो रही अनदेखी के कारण उनके साथ कोई गंभीर घटना हो सकती है. अब SIT के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि तंवर द्वारा पहले भेजे गए पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई, उनमें लगाए गए आरोपों की जांच हुई या नहीं और उनकी मौत से पहले की परिस्थितियां क्या थीं.

पुलिस बोली-जांच में सामने आएगी पूरी सच्चाई: सेक्टर 32-33 थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि परिजनों की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. मामले में परिजनों द्वारा दिए गए नामों को जांच में शामिल किया जाएगा और सुसाइड नोट में पुराने वीडियो के संबंध में किए गए उल्लेख की भी जांच की जाएगी. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

खटीक समाज ने की न्याय की मांगः अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज सिंह बागड़ी ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि "परिवार को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि गीतूराम तंवर को अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया." उन्होंने कहा कि "समाज संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है और पूरा खटीक समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है."

परिवार ने कहा-आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार: परिजन राजकुमार कटारिया ने बताया कि "अंतिम समय में गीतूराम तंवर ने अपने सुसाइड नोट में कानून के दायरे में न्याय की मांग की थी. परिवार ने भी इसी आधार पर प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी."

अब निगाहें SIT जांच पर: परिवार के अनुसार प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि "गीतूराम तंवर के सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी लंबित भत्ते जारी किए जाएंगे और SIT द्वारा तय समय में जांच पूरी कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." अब निगाहें SIT की जांच पर हैं क्योंकि परिवार की उम्मीद है कि जांच से उन तमाम सवालों के जवाब सामने आएंगे, जो गीतूराम तंवर की मौत के बाद खड़े हुए हैं.

सुनील कुमार, थाना प्रभारी, सेक्टर 32-33 थाना
बाइट — राज सिंह बागड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय खटीक समाज
बाइट — राजकुमार कटारिया, परिजन

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Last Updated : September 1, 2026 at 8:11 PM IST

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