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पैंथर के शिकार के मामले में SIT गठित, स्निफर डॉग्स के जरिए जंगल को छाना...सेना की भी ली मदद

इस मामले में मोबाइल सेल टॉवर डाटा का एनालिस भी किया जा रहा है, ताकि घटना के संबंध में टेक्निकल एविडेंस मिल सके.

Mukundara Hills Tiger Reserve
शिकारी की तलाश करते सुरक्षा कर्मी (सोर्स : MHTR मैनेजमेंट)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
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कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिकारी के फंदे में फंसकर पैंथर की मौत बीते सप्ताह हुई थी. इस मामले में मुकुंदरा रिजर्व के अधिकारी-कर्मचारियों को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है. ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बुधवार को गठित की गई है. इसमें 7 सदस्यीय टीम पूरी जांच कर रही है. दूसरी तरफ स्निफर डॉग की मदद से पूरे जंगल को छाना गया है. नजदीक में ही सैन्य क्षेत्र होने से सेना के जवानों की मदद भी इसमें ली जा रही है.

मुकुंदरा रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक और मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा सुगनाराम जाट ने बताया कि रिजर्व के बफर क्षेत्र में तार के फंदे (Wire Snare) में फंसने से तेंदुए की मौत हुई थी. इस घटना की जांच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) व विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) के तहत की है. अब इस मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में दो सहायक वन संरक्षक (ACF), एक रेंजर और चार वनरक्षक शामिल हैं.

Mukundara Hills Tiger Reserve
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्निपर डॉग की मदद से की जा रही सर्चिंग (सोर्स : MHTR मैनेजमेंट)

इस मामले में पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की मदद से डॉग स्क्वॉड की सहायता लेकर घटनास्थल व आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की गई. जिस जगह पर यह पैंथर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ मिला था, वह सैन्य क्षेत्र के नजदीक है. इसलिए भारतीय सेना के सहयोग से जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन भी संचालित किया गया.

पढ़ें: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिकारी फंदे ने ली पैंथर की जान, मचा हड़कंप

मोबाइल डाटा का एनालिसिस: सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर साइबर सेल की टीम भी मदद कर रही है. इसमें मोबाइल सेल टॉवर डाटा का एनालिस किया जा रहा है, ताकि घटना के संबंध में टेक्निकल एविडेंस और सुराग मिल सके. पूरे मामले में वन्य जीव अपराध में शामिल गिरोह तक पहुंचने के लिए अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के साथ काम कर रही एनजीओ का भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि सक्रिय अवैध शिकार गिरोहों के संबंध में जानकारी मिल सके.

पूरे जंगल में चल रहा है कॉम्बिंग और एंटी-स्नेयर अभियान: सुगनाराम जाट ने बताया कि इस तरह के शिकार बूंदी जिले के बॉर्डर पर कई बार हुए हैं. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 5 जुलाई को पहली बार पैंथर की मौत इस तरह के फंदे से हुई है. ऐसे में पूरे एरिया में मिशन मोड पर कॉम्बिंग व एंटी-स्नेयर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अन्य किसी वन्य जीव के इस तरह के फंदे में फंसने की घटना न हो. इस तरह की घटना के संबंध में किसी के पास जानकारी है तो वह तत्काल वन्य जीव विभाग को उपलब्ध करा दें. दूसरी तरफ स्टाफ को ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

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