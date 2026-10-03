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प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड:आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में SIT गठित, कॉल डिटेल और लोकेशन निकाल रही पुलिस

पलामू का एसपी कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू के चर्चित प्रभात मेहता हत्याकांड में आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है. दिव्यांशु शुक्ला फिलहाल पलामू में हुसैनाबाद एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं. दरअसल, 23 मई को पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा से प्रभात मेहता गायब हो गए थे. 27 मई को उनका शव बरामद हुआ था. प्रभात मेहता हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपी प्रभात मेहता का करीबी मित्र है. जबकि एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार को हरियाणा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पलामू लाया था और उनसे पूछताछ की थी.