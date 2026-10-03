प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड:आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में SIT गठित, कॉल डिटेल और लोकेशन निकाल रही पुलिस
पलामू में प्रभात मेहता हत्याकांड की जांच पर सवाल उठने के बाद आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 3, 2026 at 4:37 PM IST
पलामूः पलामू के चर्चित प्रभात मेहता हत्याकांड में आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है. दिव्यांशु शुक्ला फिलहाल पलामू में हुसैनाबाद एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं. दरअसल, 23 मई को पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा से प्रभात मेहता गायब हो गए थे. 27 मई को उनका शव बरामद हुआ था. प्रभात मेहता हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपी प्रभात मेहता का करीबी मित्र है. जबकि एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार को हरियाणा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर पलामू लाया था और उनसे पूछताछ की थी.
इधर, पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे. जिसके बाद प्रभात मेहता हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है. यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में गठित की गई है.
आपसी रंजिश में हुई थी हत्या!
पलामू पुलिस की जांच में यह जानकारी निकलकर सामने आई थी कि प्रभात मेहता की हत्या आपसी रंजिश में हुई थी. प्रभात मेहता के दोस्तों ने ही उसकी हत्या की थी. मुख्य आरोपी की पत्नी ने प्रभात मेहता पर कई गंभीर आरोपी लगाए हैं. मुख्य आरोपी की पत्नी ने कहा है कि प्रभात मेहता उसके साथ छेड़खानी करता था और गलत नीयत रखता था. यही वजह आपसी रंजिश का कारण बनी थी.
पलामू पुलिस प्रभात मेहता हत्याकांड से जुड़े हुए सभी कड़ियों को आपस में जोड़ रही है और एक-एक बिंदु पर अनुसंधान कर रही है. प्रभात मेहता के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप के मामले में भी पुलिस ने संज्ञान लिया है और इसकी गहनता से पड़ताल शुरू की गई है. पलामू पुलिस के अनुसंधान में अभी तक जिन दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है हत्याकांड में उनकी भूमिका निकल कर सामने आई है.
सीआईडी को भेजी जा रही है रिपोर्ट!
प्रभात मेहता हत्याकांड के मामले में पलामू पुलिस द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच रिपोर्ट को सीआईडी को भेजेगी. परिजनों ने कुछ पुलिसकर्मियों के भूमिका पर भी सवाल उठाए थे. जिन पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाए गए थे उन्हें फिलहाल ड्यूटी से हटाया गया है. परिजनों ने जिन लोगों पर सवाल उठाए हैं उनका पुलिस कॉल डिटेल और उनका लोकेशन निकाल रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि पलामू पुलिस दो से तीन दिनों में प्रभात मेहता हत्याकांड के मामले में पूरी तरह से जांच रिपोर्ट को तैयार कर लेगी.
“अनुसंधान के क्रम में जो भी फैक्ट मिले हैं और सबूत मिले हैं उसके अनुसार हत्याकांड में सिर्फ दो लोगों की भूमिका निकलकर सामने आई है. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. हत्याकांड में अभी तक किसी अन्य की भूमिका निकलकर सामने नहीं आई है. मृतक के परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया था. जिसके बाद पलामू एसपी के आदेश पर जांच चल रही है और हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है. जिन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों पर आरोप लगे हैं उनका डीआर और कॉल डिटेल निकला जा रहा है.”- राजेश यादव, एसडीपीओ, मेदिनीनगर सदर
ये भी पढ़ें-
पलामू में प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल, आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार
प्रभात मेहता अपहरण हत्याकांड: परिजनों ने एसपी से की मुलाकात, पुलिस ने शुरू की हाई लेवल जांच
भाई के संग हुए विवाद में गई थी ASI के बेटे ऋतिक की जान, हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए 96 घंटे नहीं सोई पुलिस टीम