रांची के तुपुदाना में सैली ट्रेडर्स पर एसआईटी का छापा, दस्तावेज, ब्लैंक चेक और हथियार बरामद

रांची: अवैध कफ सिरप कारोबार की जांच में रांची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसाईटी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज, ब्लैंक चेक और दो हथियार बरामद किए हैं.

बरामद दस्तावेजों से अंतरराज्यीय मनी ट्रेल और कफ सिरप सप्लाई चेन के कई अहम सुराग मिले हैं. सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने यह छापेमारी सैली ट्रेडर्स की दुकान, गोदाम और कर्मियों के रेंटल मकान पर की. जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने गोदाम में रखे सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और कई अहम कागजात जब्त कर अपने साथ ले गई.

बंगाल और यूपी से जुड़ा नेटवर्क

प्रारंभिक जांच में एसआईटी को बंगाल और उत्तर प्रदेश से कफ सिरप सप्लाई के इंटरस्टेट नेटवर्क के प्रमाण मिले हैं. जब्त दस्तावेजों में लेनदेन से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं, जो इस अवैध कारोबार के अंतरराज्यीय स्वरूप की पुष्टि करते हैं. रांची पुलिस का कहना है कि जब्त कागजात की विस्तृत जांच जारी है.

ईडी ने भी की थी कार्रवाई