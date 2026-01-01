ETV Bharat / state

हजारीबाग जेल से कैदी फरार मामला: एसआईटी कर रही छापेमारी, सामने आई जेल प्रशासन की लापरवाही, तारों में नही दौड़ रहा था करंट

हजारीबाग: झारखंड की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा (जेपी कारा) से तीन कैदियों के फरार होने की घटना के 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. प्रशासन फरार कैदियों की तलाश में जुटी हुई है. उनके संभावित ठिकानों और परिजनों के घरों पर भी छापेमारी की गई, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी.

क्या है मामला?

सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर प्रसाद सुमन ने बताया कि लोहसिंघना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. खुद अधीक्षक सूचक हैं. तीनों फरार कैदियों के खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि बैरक नंबर 6 की खिड़की नंबर 4 के ग्रिल को काटकर कैदी रात करीब 1:36 से 2:45 बजे के बीच फरार हुए. प्राथमिकी संख्या 196/2025 दर्ज की गई है. उच्च स्तरीय जांच जारी है और विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है. फोरेंसिक टीम कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है.

पुलिस की कार्रवाई

हजारीबाग एसपी ने एसआईटी गठित की है, जो छापेमारी तेज कर रही है. पांच अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं. इनमें धनबाद, रांची के अलावा एक टीम बिहार भी भेजी गई है. पुलिस को जल्द बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है. लापरवाही के आरोप में जेल के 18 जवान कार्रवाई के दायरे में हैं. कभी भी उनके खिलाफ गाज गिर सकती है.

फरारी कैसे हुई?

जांच में सामने आया है कि कैदियों ने अंधेरे, धुंध और रात में बिजली गुल होने का फायदा उठाया. योजना पहले से बनाई गई थी. नाम न छापने की शर्त पर एक जवान ने कहा कि रात में घना अंधेरा होने पर जवान कितना देख पाएगा. घटना के दूसरे दिन जैप-7 के डीएसपी राजेंद्र कुमार जेपी कारा पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. प्रत्येक पोस्ट पर चार जवान तैनात रहते हैं और ड्यूटी दो घंटे की होती है.