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PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोटों का आंकड़ा 17.29 करोड़ पहुंचा; SIT और फॉरेंसिक जांच तेज

जांच एजेंसियों के सामने सवाल यही है कि 17 करोड़ 29 लाख रुपए की नकली करेंसी करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंची.

PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोटों का आंकड़ा 17.29 करोड़ पहुंचा.
PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोटों का आंकड़ा 17.29 करोड़ पहुंचा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:45 AM IST

4 Min Read
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सहारनपुर: पंजाब नेशनल बैंक की घंटाघर स्थित सोफिया मार्केट शाखा के करेंसी चेस्ट में मिले जाली नोटों का मामला गहराता जा रहा है. जांच के दौरान नकली करेंसी का आंकड़ा 17 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच गया है. इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने के बाद बैंक प्रबंधन, रिजर्व बैंक और पुलिस की जांच तेज हो गई है.

बुधवार को लखनऊ से पहुंची आरबीआई की टीम ने फॉरेंसिक टीम के साथ करेंसी चेस्ट में कई घंटे तक जांच-पड़ताल की. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित कर दबिश के निर्देश हैं.

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11 बजे पांच सदस्यीय फॉरेंसिक टीम सोफिया मार्केट स्थित करेंसी चेस्ट शाखा पहुंची. टीम ने चेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मौके पर मौजूद अन्य जांच टीमों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने करेंसी चेस्ट में मौजूद साक्ष्यों की जांच शुरू की.

एसपी सिटी व्योम बिंदल. (Video Credit: ETV Bharat)

टीम की ओर से फिंगर प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल फुट प्रिंट समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. करेंसी चेस्ट का स्ट्रांग रूम बेहद सुरक्षित माना जाता है. यहां प्रवेश करने के लिए कई स्तर की सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. स्ट्रांग रूम में जाने से पहले संबंधित कर्मचारियों के फिंगर प्रिंट स्कैन किए जाते हैं और सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलती है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रांग रूम में दो चाबियों की व्यवस्था होती है. दोनों चाबियां अलग-अलग व्यक्तियों के पास रहती हैं और स्ट्रांग रूम खोलने के लिए दोनों चाबियों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होता है. इसके साथ ही दोनों व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट का सत्यापन भी किया जाता है. ऐसे में फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं स्ट्रांग रूम में जाली नोट रखने के लिए बैंक की सुरक्षा-व्यवस्था या सिस्टम में किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई.

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि किन-किन कर्मचारियों की उस दौरान स्ट्रांग रूम तक पहुंच थी. फॉरेंसिक टीम करेंसी चेस्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी बारीकी से खंगाल रही है. नकदी की आवाजाही और स्ट्रांग रूम में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों को फुटेज के जरिए देखा जा रहा है. इसके साथ ही बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक विशेषज्ञ जाली नोटों की तकनीकी जांच भी कर रहे हैं. नोटों में इस्तेमाल हुए कागज, स्याही और प्रिंटिंग तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि नकली नोट किस तरीके से तैयार किए गए और क्या इनका किसी बड़े नेटवर्क से संबंध है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह खुलासे के बाद फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच टीमें गठित की हैं. टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. मामला सामने आने के बाद करेंसी चेस्ट में तैनात पुराने स्टाफ को हटाकर नया स्टाफ लगा दिया गया है.

वहीं किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को करेंसी चेस्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरबीआई और बैंक मुख्यालय की टीमें भी जांच में जुटी हैं. इसके अलावा पुलिस की ओर से गठित SIT अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल कर रही है. फॉरेंसिक टीम के साथ आरबीआई की टीम ने भी करेंसी चेस्ट में मौजूद रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की.

अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 17 करोड़ 29 लाख रुपए की नकली करेंसी करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंची. इसे स्ट्रांग रूम में किसने रखा और इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं. सीसीटीवी फुटेज, फिंगर प्रिंट, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच के परिणाम सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

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