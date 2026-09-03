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PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोटों का आंकड़ा 17.29 करोड़ पहुंचा; SIT और फॉरेंसिक जांच तेज

PNB करेंसी चेस्ट में नकली नोटों का आंकड़ा 17.29 करोड़ पहुंचा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: पंजाब नेशनल बैंक की घंटाघर स्थित सोफिया मार्केट शाखा के करेंसी चेस्ट में मिले जाली नोटों का मामला गहराता जा रहा है. जांच के दौरान नकली करेंसी का आंकड़ा 17 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ 29 लाख रुपए तक पहुंच गया है. इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने के बाद बैंक प्रबंधन, रिजर्व बैंक और पुलिस की जांच तेज हो गई है. बुधवार को लखनऊ से पहुंची आरबीआई की टीम ने फॉरेंसिक टीम के साथ करेंसी चेस्ट में कई घंटे तक जांच-पड़ताल की. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित कर दबिश के निर्देश हैं. पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11 बजे पांच सदस्यीय फॉरेंसिक टीम सोफिया मार्केट स्थित करेंसी चेस्ट शाखा पहुंची. टीम ने चेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मौके पर मौजूद अन्य जांच टीमों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने करेंसी चेस्ट में मौजूद साक्ष्यों की जांच शुरू की. एसपी सिटी व्योम बिंदल. (Video Credit: ETV Bharat) टीम की ओर से फिंगर प्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल फुट प्रिंट समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. करेंसी चेस्ट का स्ट्रांग रूम बेहद सुरक्षित माना जाता है. यहां प्रवेश करने के लिए कई स्तर की सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. स्ट्रांग रूम में जाने से पहले संबंधित कर्मचारियों के फिंगर प्रिंट स्कैन किए जाते हैं और सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलती है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रांग रूम में दो चाबियों की व्यवस्था होती है. दोनों चाबियां अलग-अलग व्यक्तियों के पास रहती हैं और स्ट्रांग रूम खोलने के लिए दोनों चाबियों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होता है. इसके साथ ही दोनों व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट का सत्यापन भी किया जाता है. ऐसे में फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं स्ट्रांग रूम में जाली नोट रखने के लिए बैंक की सुरक्षा-व्यवस्था या सिस्टम में किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई.