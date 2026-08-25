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जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व, 2100 बहनें बांधेंगी भगवान को रक्षासूत्र

रायपुर : रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 27 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के इस पर्व में अलग-अलग समाज की 2100 बहने भगवान जगन्नाथ को रक्षा सूत्र बांधेगी और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी. रक्षाबंधन का यह पर्व केवल कलाई पर राखी बांधने की परंपरा नहीं है. बल्कि रिश्तों की गरिमा, पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का पवित्र संदेश देने वाला पर्व है. रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का पर्व है. जगन्नाथ मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी.







भगवान जगन्नाथ को बांधी जाएगी राखी



उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 27 अगस्त को जगन्नाथ मंदिर परिसर में भव्य रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में शहर की 2100 बहनें 27 अगस्त की सुबह 11:00 बजे भगवान जगन्नाथ को राखी बांधेगी. इसके साथ ही बहने अपने दुख दर्द भगवान को बता करके भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगेंगे. यह साल शुभ और शांति से चले. आने वाले साल में मैं फिर से आपको राखी बांधने का संकल्प भी लेती हूं. रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहेगी, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा अवस्थी इस कार्यक्रम में शामिल होगी."





