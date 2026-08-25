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जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व, 2100 बहनें बांधेंगी भगवान को रक्षासूत्र

जगन्नाथ मंदिर में भगवान को 2100 बहनें राखी बांधेंगी. ये अनोखी रस्म 27 अगस्त को निभाई जाएगी.रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Sisters tie Rakhi to Lord Jagannath
जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 7:27 PM IST

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रायपुर : रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 27 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के इस पर्व में अलग-अलग समाज की 2100 बहने भगवान जगन्नाथ को रक्षा सूत्र बांधेगी और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी. रक्षाबंधन का यह पर्व केवल कलाई पर राखी बांधने की परंपरा नहीं है. बल्कि रिश्तों की गरिमा, पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का पवित्र संदेश देने वाला पर्व है. रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का पर्व है. जगन्नाथ मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी.



भगवान जगन्नाथ को बांधी जाएगी राखी

उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 27 अगस्त को जगन्नाथ मंदिर परिसर में भव्य रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में शहर की 2100 बहनें 27 अगस्त की सुबह 11:00 बजे भगवान जगन्नाथ को राखी बांधेगी. इसके साथ ही बहने अपने दुख दर्द भगवान को बता करके भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगेंगे. यह साल शुभ और शांति से चले. आने वाले साल में मैं फिर से आपको राखी बांधने का संकल्प भी लेती हूं. रक्षाबंधन के इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहेगी, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा अवस्थी इस कार्यक्रम में शामिल होगी."


2100 बहनें भगवान जगन्नाथ को बंधेगी रक्षा सूत्र (Etv Bharat)

भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाले रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग आएंगे. जिसमें गुजराती समाज सिंधी समाज जैन समाज के लोग अग्रवाल समाज के लोग उत्कल समाज के लोग तेली समाज के लोग सुबह 11 से लेकर दोपहर 1:30 तक भगवान जगन्नाथ को राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. भगवान को राखी बांधकर सभी बहने आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. उसके बाद सभी लोगों के प्रसादी का व्यवस्था जगन्नाथ मंदिर परिसर में किया गया है- पुरंदर मिश्रा, विधायक

आदिकाल से चली आ रही परंपरा

आदिकाल से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधा था. इंद्र और इंद्राणी पति पत्नी होकर भी राखी बांधने के कार्यक्रम में शामिल रहे हैं. संकट के समय इंद्राणी ने अपने पति को विजय दिलाने के लिए राखी बांधी थी. राजा बलि में भगवान विष्णु को आज की भाषा में कहे तो किडनैप करके ले गए थे. तब लक्ष्मी माता ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त कराए थे. वहीं उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा की मैं आपको एक नया कथा बताता हूं. भगवान जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में जाते हैं तो अपने भाई और बहन को लेकर जाते हैं. पत्नी को नहीं ले जाते.भगवान बलभद्र अपनी पत्नी को नहीं ले जाते. यह यात्रा पूरी तरह से भाई बहन का होता है. पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि भाई बहन का मंदिर है. रक्षाबंधन का प्रतीक प्रेम का प्रतीक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है. यही से रक्षाबंधन पर्व की उत्पत्ति हुई है.


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