ETV Bharat / state

भाई दूज के मौके पर डासना जेल में उमड़ी बहनों की भीड़, जेल प्रशासन की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम

भाई दूज पर डासना जेल में लगी बहनों की भीड़ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का त्योहार, जिला कारागार गाजियाबाद में भावुक माहौल के बीच मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों से मिलने जेल पहुंची. बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की. जेल की ऊंची दीवारों और बंदिशें के बीच भाई बहन के मिलन का दृश्य कई लोगों के लिए भावुक कर देने वाला रहा. जेल परिसर के बाहर सुबह से ही महिलाओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था. हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर भाई से मिलने की खुशी लिए बहने अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आई.

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, भाई दूज के त्योहार के अवसर पर कारागार परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. जेल प्रशासन की कोशिश है कि जेल में आने वाली किसी भी बहन को इस बात का एहसास ना हो कि वह अपने भाई से मिलने के लिए कारागार आई है. इसके लिए परिसर में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिससे बहनों को घर जैसा अनुभव कराया जा सके और वह अपने भाई के साथ त्योहार की खुशियां साझा कर सके. जेल प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी महिला को त्योहार के दिन अपने भाई से मिलने के दौरान असहजता महसूस ना हो.