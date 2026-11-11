भाई दूज के मौके पर डासना जेल में उमड़ी बहनों की भीड़, जेल प्रशासन की तरफ से किए गए विशेष इंतजाम
जेल अधीक्षक ने बता कि परिसर में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिससे बहनों को घर जैसा अनुभव कराया जा सके. पढ़ें खबर..
Published : November 11, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का त्योहार, जिला कारागार गाजियाबाद में भावुक माहौल के बीच मनाया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों से मिलने जेल पहुंची. बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की. जेल की ऊंची दीवारों और बंदिशें के बीच भाई बहन के मिलन का दृश्य कई लोगों के लिए भावुक कर देने वाला रहा. जेल परिसर के बाहर सुबह से ही महिलाओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था. हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर भाई से मिलने की खुशी लिए बहने अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आई.
जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, भाई दूज के त्योहार के अवसर पर कारागार परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. जेल प्रशासन की कोशिश है कि जेल में आने वाली किसी भी बहन को इस बात का एहसास ना हो कि वह अपने भाई से मिलने के लिए कारागार आई है. इसके लिए परिसर में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिससे बहनों को घर जैसा अनुभव कराया जा सके और वह अपने भाई के साथ त्योहार की खुशियां साझा कर सके. जेल प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी महिला को त्योहार के दिन अपने भाई से मिलने के दौरान असहजता महसूस ना हो.
बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जेल परिसर में जलपान की विशेष व्यवस्था की गई. कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भाइयों से मिलने पहुंची. ऐसे में बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया. बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट वितरित किए गए. जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, शाम 4:00 बजे तक करीब दो हजार महिलाएं अपने भाइयों से मिलने के लिए जिला कारागार गाजियाबाद पहुंची. त्योहार के मद्देनजर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए महिला पुलिस और जेल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी. महिला कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आने वाली बहनों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं और मुलाकात के दौरान उनकी सहायता करें.
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इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया. ऐसी महिलाओं को जेल परिषद तक पहुंचाने और मुलाकात करने में परेशानी ना हो इसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी. जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि त्योहार के दौरान बहन को अपने भाई से मिलने का अवसर मिले और वह बिना किसी परेशानी के भाई दूज बना सके, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. घर से दूर होने के बावजूद बहनों के हाथों तिलक लगने से उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी.
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