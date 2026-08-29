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हल्द्वानी में रक्षाबंधन पर जेल पहुंची बहनें, भाई को देख छलक पड़े आंसू, सम्मानजनक भविष्य की कामना

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की भावुक करने वाली तस्वीर देखने को मिली. जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं. किसी ने भाई की लंबी उम्र की कामना की तो किसी ने अगली राखी परिवार के साथ मनाने की उम्मीद जताई. राखी बांधते वक्त कई बहनों की आंखें नम हो गईं, बहनों ने भाइयों के जल्द घर लौटने की प्रार्थना भी की. जेल में कुछ बहनों ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा वो भावुक होकर आंसू नहीं रोक पाई. भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद भविष्य की कामना करती दिखाई दी.

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है. आमतौर पर इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं. लेकिन हल्द्वानी में इस रक्षाबंधन का नजारा कुछ अलग और बेहद भावुक नजर आया. जिन भाइयों की कलाई पर घर में बहनें राखी बांधती थीं, इस बार वे जेल की सलाखों के पीछे हैं. ऐसे में बहनें राखी लेकर जेल पहुंचीं और मुलाकात के दौरान अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी.

राखी बांधते वक्त कहीं खुशी थी तो कहीं अपनों से दूर होने का दर्द साफ दिखाई दिया. कई बहनों की आंखें भाई को राखी बांधते हुए नम हो गईं. बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना की. साथ ही उम्मीद जताई कि अगली बार रक्षाबंधन का पर्व जेल में नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ घर पर मनाया जाएगा. जेल पहुंचे परिजनों का कहना था कि भाई किसी भी परिस्थिति में हो, बहन के लिए उसका रिश्ता और प्यार हमेशा खास रहता है.