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प्रतापगढ़ की बहनों ने सीमा पर तैनात जवानों को भेजी 1100 राखियां

बहनों ने सीमा पर तैनात जवानों को भेजी 1100 राखियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़: रक्षाबंधन से पहले प्रतापगढ़ की बहनों ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए स्नेह और सम्मान का एक अनूठा संदेश भेजा है. एलायंस क्लब इंटरनेशनल की पहल पर जिले की बहनों द्वारा तैयार की गई 1100 राखियां राष्ट्रपति को भेजी गईं हैं, ताकि ये रक्षा सूत्र देश की रक्षा में डटे जवानों तक पहुंचाया जा सकें.

गुरुवार को एलायंस क्लब के डायरेक्टर और समाजसेवी रोशनलाल उमरवैश्य के नेतृत्व में सभी राखियां डाक अधीक्षक प्रतापगढ़ ईसम सिंह को सौंपीं गई, इसके बाद प्रधान डाकघर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को भेजी गईं.

इस अवसर पर रोशनलाल उमरवैश्य ने कहा कि देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में तैनात वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता. राखी का यह रक्षा सूत्र सैनिक भाइयों के प्रति बहनों के आत्मीय भाव का प्रतीक है और उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है.

उन्होंने बताया कि एलायंस क्लब और महिला क्लब की ओर से पिछले 26 वर्षों से लगातार सैनिक भाइयों के लिए राखियां भेजी जा रही हैं. डाक अधीक्षक ईसम सिंह ने एलायंस क्लब के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि सैनिकों के प्रति यह सम्मान समाज के लिए प्रेरणादायी है.