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सहारनपुर में पुलिस कस्टडी में बहन को भाइयों ने मारी गोली, चार दिन पहले प्रेमी संग छोड़ा था घर

सहारनपुर में भाइयों ने बहन को गोली मारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )