रामलला को बांधी जाएगी बहन शांता की राखी, श्रृंगी ऋषि धाम से पूजन-अर्चन के बाद लाई गईं राखियां
धार्मिक समिति के सदस्य महंत कमल नयन दास ने बताया कि यह बहुत सुंदर पर्व है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 8:38 PM IST
अयोध्या : राम मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व भी खास होगा. श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की सुबह 6 बजे रामलला को उनकी बहन शांता के घर से आई, जरी और मोतियों से बने रक्षा सूत्र को बांधा जाएगा. श्रृंगी ऋषि आश्रम से गुरुवार को श्रृंगी ऋषि बाबा महोत्सव सेवा समिति के सदस्य विधि विधान पूर्वक पूजन-अर्चन के बाद बहन शांता की राखियां लेकर पहुंचे.
समिति के सदस्य ढोल-नगाड़े के बीच नाचते झूमते हुए अयोध्या पहुंचे. इस दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी व धार्मिक समिति सदस्य महंत कमलनयन दास व रामलला के वरिष्ठ पुजारी संतोष को राखियां सौंपी.
महंत कमल नयन दास ने बताया कि यह बहुत सुंदर पर्व है. इससे आपस में प्रेम होता है. समाज व राष्ट्र संगठित होता है तो सभी आनंदित होते हैं. रक्षा बंधन की परंपरा बहुत पुरानी है. लक्ष्य है समाज के भेदभाव दूर करके समरसता स्थापित करना है.
साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने बताया कि श्रीराम राखी महोत्सव को परंपरागत ढंग से तीन दिन तक मनाया गया. गुरुवार को अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद गाजे-बाजे के साथ भक्ति में भाव विभोर होते हुए बड़े ही उत्साह से सभी लोग यहां पहुंचे हैं. सुबह रामलला को राखी पहनायी जाएगी.
वरिष्ठ पुजारी संतोष कुमार ने बताया कि मां कौशल्या की एक बड़ी बहन थीं. कौशल्या की जो प्रथम पुत्री शांत मां थीं. राजा दशरथ ने अपने साढ़ू को शांता को गोद दे दिया था. शांता का विवाह श्रृंगीऋषि से हुआ. उसके बाद भी शांता अपने भाई को रक्षा बंधन बांधने के लिए अयोध्या पहुंची थीं.
श्रृंगीऋषि तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम है. जहां से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन प्रतीकात्मक रूप में रक्षाबंधन रामलला के लिए अयोध्या पहुंचता है और श्री रामलला के पुजारी उनकी बहन की ओर से बांधते हैं. इस वर्ष भी बहन शांता की राखी रामलला को सुबह श्रृंगार आरती के बाद बांधी जाएगी.
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