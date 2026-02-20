ETV Bharat / state

मोहब्बत की सज़ा; संभल में भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा, गिरफ्तार

सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई: घर से निकलने के बाद युवती सीधे असमोली थाने पहुंची और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई. उसने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि उसे अपने ही परिजनों से जान का खतरा है. रूपजहां ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने का लिखित बयान दर्ज कराया. कानूनी प्रक्रिया और उसकी मर्जी को देखते हुए पुलिस ने उसे जाने की अनुमति दे दी.

युवती अपने फैसले पर अडिग थी, जबकि परिवार इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मर्यादा के खिलाफ मान रहा था. बुधवार को हालात तब और बिगड़ गए जब रूपजहां अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई.

प्रेम प्रसंग के चलते की गयी हत्या: रूपजहां का गांव के एक युवक के साथ पिछले दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस रिश्ते को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से भारी तनाव और कलह का माहौल बना हुआ था.

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में असमोली थाना क्षेत्र के गांव मतावली पट्टी जग्गू में 19 वर्षीय रूपजहां की उसके सगे बड़े भाई जानेआलम ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी भाई ने अपनी बहन का गला चुन्नी से घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया. इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की वजह युवती का दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है.

घर वापस बुलाकर उतारा मौत के घाट: थाने से निकलने के बाद प्रेमी उसे अमरोहा स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया. गुरुवार सुबह गांव के कुछ लोग और परिजन वहां पहुंच गए और भावनात्मक दबाव बनाने लगे. परिजनों ने युवती को विश्वास दिलाया कि गांव में बदनामी हो रही है. जल्द ही उसकी मर्जी से शादी करा दी जाएगी. इस झूठे आश्वासन के झांसे में आकर रूपजहां अपने परिवार के साथ घर लौटने को राजी हो गई.

शादी के घर में हत्या की साजिश: जिस रात यह वारदात हुई, उस समय घर के अधिकांश सदस्य एक रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. घर में केवल रूपजहां और उसका बड़ा भाई जानेआलम ही मौजूद थे. मौका पाकर जानेआलम ने अपनी बहन का चुन्नी से गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं. हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर अपना जुर्म कबूल किया.

पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया: सूचना मिलते ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे. पुलिस ने रूपजहां के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी भाई को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है. एएसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यदि इस साजिश में परिवार का कोई अन्य सदस्य शामिल पाया गया, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी.

प्रेम संबंध को लेकर घर में तनाव था: रूपजहां के पिता मोहसिन ने बताया कि उन्हें इस खौफनाक कदम की पहले से कोई भनक नहीं थी. उन्होंने स्वीकार किया कि प्रेम संबंध को लेकर घर में तनाव था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेटा ऐसा कर देगा. इस वारदात के बाद, गांव में भारी पुलिस बल तैनात है.

