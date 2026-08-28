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'मैं वापस आऊंगा...' 24 सालों से शहीद भाई की तस्वीर पर राखी चढ़ाती हैं शिल्पा, याद कर हो जाती हैं भावुक

सबसे भावुक कर देने वाली घटना : इसके बाद 10 जून 2002 को सीमा पार से गोलीबारी तेज हो गई. हालात बिगड़ते देख लेफ्टिनेंट अभय पारीक ने मोर्चा संभाला. उन्होंने दुश्मन की चौकी पर बड़े पैमाने पर तोपखाने से हमला करवाया. इस जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को जवानों और सैन्य सामग्री के स्तर पर भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसी भीषण गोलीबारी के दौरान दुश्मन की एंटी-टैंक मिसाइल की चपेट में आकर अभय गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था और उन्हें पोस्ट से निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया जा रहा था. शहीद अभय पारीक की कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला हिस्सा उनका आखिरी सफर है. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जब उन्हें पोस्ट से बाहर ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर और वरिष्ठ अधिकारियों को सलामी दी.

घायल हालत में भी दी आखिरी सलामी : 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ. इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया. भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य लामबंदी शुरू की, जिसे 'ऑपरेशन पराक्रम' नाम दिया गया. इस दौरान भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा और एलओसी पर आमने-सामने आ गईं. कई इलाकों में दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हुई. जंग जैसे हालात के बीच सेना के जवानों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट अभय पारीक की यूनिट एलओसी के पास दुश्मन की चौकी से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर तैनात थी. अभय को फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के तौर पर अपने सैनिकों के साथ तैनात किया गया था. उनकी जिम्मेदारी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन की योजना के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में मदद करना था.

शिल्पा बताती हैं कि उनके भाई के साथ आखिरी लम्हों में मौजूद सैन्य अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट पारीक के आखिरी शब्द 'मैं वापस आऊंगा' थे, जो आज भी उनके मन में गूंजते हैं. शायद इसी वजह से हर राखी पर वह उसी उम्मीद और उसी भाव के साथ अपने शहीद भाई का इंतजार करती हैं. बहन शिल्पा के मुताबिक कम उम्र में मां के निधन के बाद बड़ी बहन के रूप में वह हमेशा अभय के लिए मातृत्व की छाया बनकर रहीं. उनका कहना है कि हर राखी पर उनके भाई शिद्दत के साथ अपनी कलाई पर इस धागे को बांधने के लिए इंतजार करते थे, यहां तक कि ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बीच शहीद भाई के संदेश में राखी कब भेजेंगे, जरूर पूछा जाता था. आज भले ही भाई संसार से चला गया, पर दिल में उनकी वही जगह है.

जयपुर : गुलाबी शहर की आबो-हवा में पले-बढ़े और खुश मिजाज अभय पारीक आज यादों में हैं. अभय की शहादत को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए वह आज भी उतने ही करीब हैं. खासतौर पर उनकी बहन शिल्पा के लिए राखी का त्योहार हर साल एक भावुक कर देने वाला दिन बन जाता है. रक्षाबंधन पर शिल्पा अपने भाई की तस्वीर के सामने राखी रखती हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस रिश्ते को जिंदा रखने का जरिया है, जिसे अभय की शहादत भी खत्म नहीं कर सकी.

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24 साल की उम्र में शहीद हुए : उन्होंने अपने साथी सैनिकों से हाथ मिलाया. इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों से कहा- 'मैं वापस आऊंगा…मैं वापस आऊंगा', लेकिन यह जांबाज अधिकारी वापस नहीं लौट सका. लेफ्टिनेंट अभय पारीक मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. शिल्पा कहती हैं कि 24 साल की उम्र में उनका भाई शहीद हो गया था, लेकिन उन्हें आज भी अपने भाई के जांबाज और निडर होने पर फक्र है. जिस तरह से उनका नाम अभय था, उसी तरह से उन्हें किसी चीज का भय नहीं था, क्योंकि जब सरहद पर हालात तनावपूर्ण थे तब भी उनका भाई घर पर बॉर्डर के टेंशन को लेकर बात नहीं करते थे. यहां तक कि अपनी रोज लिखी जाने वाली डायरी में भी उन्होंने कभी तनाव का जिक्र नहीं किया. वह इसे एक कर्तव्य के रूप में ही लेते थे.

भाई की तस्वीर की आरती उतारती बहन शिल्पा (ETV Bharat)

तस्वीर में जिंदा है भाई, यादों में जिंदा है वादा : लेफ्टिनेंट अभय पारीक देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार के लिए उनकी कहानी सिर्फ शहादत की कहानी नहीं है. यह साहस, साथियों के प्रति जिम्मेदारी और देश के लिए खुद को समर्पित करने की कहानी है. एक युवा अधिकारी, जिसने बचपन में देशसेवा का सपना देखा, सेना में शामिल हुआ, एलओसी पर दुश्मन के सामने डटा और आखिरी सांस तक अपने साथियों के प्रति जिम्मेदारी निभाई. जाते-जाते उसने कहा था- 'मैं वापस आऊंगा'. अभय वापस तो नहीं लौटे, लेकिन उनका वादा आज भी उनके परिवार की यादों में जिंदा है. हर राखी पर बहन की आंखों में भाई के लौटने का इंतजार और तस्वीर पर बंधी राखी इस बात की गवाही देती है कि शहीद कभी मरते नहीं- वे अपने परिवार और देश की स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहते हैं.

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डायरी से पता चलती थी उनकी शख्सियत: शिल्पा ने ईटीवी भारत को बताया कि कैसे उनके भाई के आखिरी समय में उनकी डायरी उनके साथ थी. इस डायरी में लिखी पंक्तियां उनकी शख्सियत को बयां करती हैं कि कैसे एक सैनिक अफसर के दिल में साहित्य का जुदा नजरिया था, जो उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को जाहिर करता है. इसमें अंग्रेजी के मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस की बातों का जिक्र था. खास तौर पर चार्ल्स के अल्फाज 'Have a heart that never hardens and a temper that never tires and a touch that never hurts' यानी ऐसा हृदय रखो जो कभी कठोर न हो, ऐसा स्वभाव रखो जो कभी थके नहीं और ऐसा स्पर्श रखो जो कभी किसी को दुख न पहुंचाए लिखे थे. ये उनकी शख्सियत को बयां करते हैं.

शहीद के नाम पर सड़क (Family)

बचपन से था सेना में जाने का जुनून : शिल्पा पारीक के मुताबिक लेफ्टिनेंट अभय पारीक बचपन से ही बहादुरी और देशभक्ति के किस्सों से प्रभावित थे. उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय पारीक भी सेना में हैं, यही कारण है कि अभय का सपना था कि वह जिंदगी में ऐसा कुछ करें, जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखे. पढ़ाई के साथ-साथ वह कई और कामों में हुनर रखते थे. वह स्कूल के बेहतरीन तबला वादकों में शामिल थे. बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में भी उनकी खास दिलचस्पी थी. वह स्कूल के बेहतरीन एनसीसी कैडेट रहे और बॉक्सिंग में तीन बार चैंपियन बने.

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बेहतरीन तबला वादक का अवार्ड : अभय की शख्सियत में खेल, संगीत और अनुशासन के साथ देशसेवा का जज्बा भी मजबूत था. यही जुनून उन्हें भारतीय सेना तक लेकर गया. शहीद लेफ्टिनेंट अभय की बहन के मुताबिक उनका भाई जहां ब्रूस ली का फैन था. वे बताती हैं कि वह एक अच्छा अभ्यर्थी भी था. जब वह भरतनाट्यम सीखा करती थीं तो उस दौरान उनके गुरु के साथ आने वाले तबला वादक की उंगलियों को देखकर उनके भाई ने तबला बजाना भी सीख लिया था. आगे जाकर उन्हें स्कूल में बेहतरीन तबला वादक का अवार्ड भी मिला. शिल्पा पारीक ने बताया कि पांच पीढ़ियों से उनका परिवार देश सेवा को समर्पित रहा है. उनका दूसरा भाई अक्षय पारीक फिलहाल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है. साथ ही उनके पिता के.एस.पारीक सीआरपीएफ में कमाडेंट थे.

शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक की तस्वीर (ETV Bharat)

स्कूल और पार्क का नाम उनकी याद को समर्पित : उनके छोटे भाई आशु यानी शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक ने सबको पीछे छोड़ दिया. उन्हें सितंबर 2000 में भारतीय सेना की 69 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में कमीशन मिला था. यह रेजिमेंट 'द क्वीन ऑफ वॉर' के नाम से जानी जाती है. कमीशन मिलने के बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास तैनात किया गया. उनकी पोस्टिंग ऐसे वक्त में हुई, जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और सरहद पार से होने वाली गोलीबारी के बीच सेना लगातार चुनौतीपूर्ण हालात में काम कर रही थी. अभय कम उम्र में ही मुश्किल परिस्थितियों में नेतृत्व करने वाले अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे. यही कारण है कि मरणोपरांत उनके नाम पर जयपुर के जगतपुरा में एक सड़क है. बच्चों के स्कूल का नाम और पार्क का नाम उनकी यादों को समर्पित किया गया है.

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सेना में मशहूर हुए जांबाजी के किस्से : लेफ्टिनेंट अभय की बहादुरी का एक किस्सा आज भी उनके परिवार के लोग याद करते हैं. एक बार सीमा पार से भारी गोलीबारी हो रही थी. पाकिस्तानी सैनिक लगातार मोर्टार और रॉकेट दाग रहे थे. इस दौरान अभय की टीम का एक जवान गोलाबारी देखकर घबरा गया. ऐसे समय में अभय ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जवान को महफूज जगह तक पहुंचाने का फैसला किया. वह खुद खतरे के बीच गए और साथी सैनिक को बंकर तक लेकर पहुंचे. इस घटना के बाद उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें एतिहात बरतने की सलाह दी, जिस पर अभय का जवाब था कि वह ऐसे ही हैं. जब तक उनका कोई साथी खतरे में रहेगा, वह चैन से नहीं बैठ सकते. उनके लिए नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने सैनिकों के साथ सबसे आगे खड़ा होना था.