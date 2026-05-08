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​मेरठ में साली पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला; भीड़ ने जीजा की जमकर धुनाई की, पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ

सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद लग रहा है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
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​मेरठ : जिले के सरधना कस्बे की नई बस्ती में शुक्रवार दोपहर एक खौफनाक वारदात सामने आई है. आरोप है कि पारिवारिक विवाद में एक जीजा ने अपनी साली पर चाकू से जानलेवा हमलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.


​जानकारी के अनुसार, नई बस्ती निवासी अलाउद्दीन की पत्नी इसराना अपने घर में दोपहर का खाना बना रही थी. इसी दौरान उसका बहनोई फुरकान घर पहुंचा. बातचीत के दौरान अचानक आरोपी ने अपना आपा खो दिया और कमर से चाकू निकालकर महिला पर हमला बोल दिया. महिला के चीखने की आवाज सुनकर जब तक पड़ोसी मदद के लिए दौड़ते आरोपी ने उसे लहूलुहान कर दिया.

​घायल महिला को आनन-फानन में कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, महिला के शरीर पर चाकू के गहरे घाव हैं और उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है. ​इस घटना के बाद से नई बस्ती इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

महिला के ससुर यासीन ने बताया कि उस वक्त सब कुछ सामान्य था. उन्होंने कहा​ कि बहू ने फुरकान को पानी दिया और फिर चूल्हे पर रोटी सेंकने लगी. आरोप है कि तभी अचानक फुरकान ने चाकू निकाला और हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए.





इस दौरान आरोपी को स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर दबोच लिया. नाराज भीड़ ने आरोपी की मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी को भीड़ से बचाकर थाने ले गई. पुलिस ने मौके से हमले में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है.

सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह लंबे समय से चला आ रहा घरेलू विवाद लग रहा है. इसी विवाद के चलते आज यह हिंसक घटना घटी. आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है, ताकि हमले के सटीक कारणों का पता चल सके. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.

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