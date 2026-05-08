ETV Bharat / state

​मेरठ में साली पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला; भीड़ ने जीजा की जमकर धुनाई की, पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ

​मेरठ : जिले के सरधना कस्बे की नई बस्ती में शुक्रवार दोपहर एक खौफनाक वारदात सामने आई है. आरोप है कि पारिवारिक विवाद में एक जीजा ने अपनी साली पर चाकू से जानलेवा हमलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.







​जानकारी के अनुसार, नई बस्ती निवासी अलाउद्दीन की पत्नी इसराना अपने घर में दोपहर का खाना बना रही थी. इसी दौरान उसका बहनोई फुरकान घर पहुंचा. बातचीत के दौरान अचानक आरोपी ने अपना आपा खो दिया और कमर से चाकू निकालकर महिला पर हमला बोल दिया. महिला के चीखने की आवाज सुनकर जब तक पड़ोसी मदद के लिए दौड़ते आरोपी ने उसे लहूलुहान कर दिया.



​घायल महिला को आनन-फानन में कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, महिला के शरीर पर चाकू के गहरे घाव हैं और उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है. ​इस घटना के बाद से नई बस्ती इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.