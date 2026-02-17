ETV Bharat / state

ननद ने भाभी को चाकू मारा, 3 साल की भतीजी की हत्या; प्रेम संबंध में बन रही थी बाधक

मुजफ्फरनगर में ननद ने भाभी को चाकू मारा, भतीजी की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: प्रेम-संबंध में अड़चन बन रही भाभी पर ननद ने जानलेवा हमला किया. पेट में तीन बार चाकू मारा, लेकिन वह बच गई. आरोपी ने भतीजियों को भी नहीं छोड़ा और एक की गला दबाकर हत्या कर दी. हमले में तीन भतीजियां घायल हैं. घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकलां गांव की है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रेम-प्रसंग को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है. ननद और भाभी के बीच प्रेमी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे. पुलिस ने आरोपी ननद माना को हिरासत में ले लिया है. बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की सख्ती पर खोला राज: एसएसीपी ने बताया कि सूचना पर पहुंची ने सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की गई. वहीं, आरोपी माना बदमाशों के हमले की बात कहती रही, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की गई. इसके बाद माना ने पूरी वारदात पुलिस को बताई.

माना पर शक इसलिए हुआ कि घर में सभी घायल थे, एक बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन माना को खरोंच तक नहीं थी. उसने पुलिस को बताया कि भाभी मेरे प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी, इसलिए उन्हें मारने का प्लान बनाया. लेकिन वह मरी नहीं, भतीजी मर गई.

कैसे किया रात में हमला :एसएसीपी ने बताया कि बसीकलां गांव निवासी फिरदौस (35) अपनी 4 बच्चियों शाद (10), आयशा (8), नबिया (7), इसरा (3) और ननद माना के साथ रहती है. फिरदौस का पति इमरान लखनऊ में कपड़े बेचने का काम करता है.