ननद ने भाभी को चाकू मारा, 3 साल की भतीजी की हत्या; प्रेम संबंध में बन रही थी बाधक

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रेम-प्रसंग को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है.

मुजफ्फरनगर में ननद ने भाभी को चाकू मारा, भतीजी की हत्या.
मुजफ्फरनगर में ननद ने भाभी को चाकू मारा, भतीजी की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरनगर: प्रेम-संबंध में अड़चन बन रही भाभी पर ननद ने जानलेवा हमला किया. पेट में तीन बार चाकू मारा, लेकिन वह बच गई. आरोपी ने भतीजियों को भी नहीं छोड़ा और एक की गला दबाकर हत्या कर दी. हमले में तीन भतीजियां घायल हैं. घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकलां गांव की है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रेम-प्रसंग को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है. ननद और भाभी के बीच प्रेमी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे. पुलिस ने आरोपी ननद माना को हिरासत में ले लिया है. बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की सख्ती पर खोला राज: एसएसीपी ने बताया कि सूचना पर पहुंची ने सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की गई. वहीं, आरोपी माना बदमाशों के हमले की बात कहती रही, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की गई. इसके बाद माना ने पूरी वारदात पुलिस को बताई.

माना पर शक इसलिए हुआ कि घर में सभी घायल थे, एक बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन माना को खरोंच तक नहीं थी. उसने पुलिस को बताया कि भाभी मेरे प्रेम संबंध में बाधा बन रही थी, इसलिए उन्हें मारने का प्लान बनाया. लेकिन वह मरी नहीं, भतीजी मर गई.

कैसे किया रात में हमला :एसएसीपी ने बताया कि बसीकलां गांव निवासी फिरदौस (35) अपनी 4 बच्चियों शाद (10), आयशा (8), नबिया (7), इसरा (3) और ननद माना के साथ रहती है. फिरदौस का पति इमरान लखनऊ में कपड़े बेचने का काम करता है.

सोमवार रात को ननद माना ने सभी के लिए मीट बनाया. खाने में नींद की गोलियां मिला दीं. इसके बाद खुद बहाना बनाकर कमरे में सोने चली गई. फिर फिरदौस ने अपनी बेटियों के साथ खाना खाया और सोने चली गई. देर रात लगभग 1 बजे जब सभी गहरी नींद में थे, तब माना अपने कमरे से निकली.

वह भाभी फिरदौस के कमरे में गई. वहां से उसने अपनी भतीजी इसरा (3) को उठाया. उसे बाहर लाई उसका गला दबा दिया. फिर उसे पानी की टंकी में डूबाकर मार डाला. इसके बाद वह भाभी फिरदौस के कमरे में दोबारा गई और चाकू से उसके पेट पर तीन बार हमला किया.

खुद पड़ोसियों को बुलाया: हमले से उसकी भाभी का पेट फट गया. अंतड़ियां बाहर आ गईं. इसके बाद उसने अपनी तीनों भतीजियों को भी घायल कर दिया. आरोपी माना को जब लगा की वह फंस जाएगी तो उसने चीखकर पड़ोसियों को बुला लिया.

पड़ोसियों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल फिरदौस को अस्पताल भेजा. वहीं टंकी से मासूम इसरा का शव निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया.

संपादक की पसंद

