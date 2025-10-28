ETV Bharat / state

साली निकली जीजा की कातिल, शादी के पहले थे संबंध, पीछा छुड़ाने कर दी हत्या

वीडियो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद निधि ने अपने जीजा की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी और 25 अक्टूबर को सृजन साहू का कत्ल करवा दिया.

नरसिंहपुर : मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक साली ने अपने जीजा की हत्या करा दी. आरोपी साली ने अपने एक साथी और एक नाबालिग को 50 हजार रु की सुपारी देकर जीजा का कत्ल कराया. आरोपी निधि ने बताया कि उसके शादी से पहले अपनी जीजा से संबंध थे लेकिन उसका जीजा उसे बार-बार बुलाकर ब्लैकमेल करने लगा था. जब उसने इंकार किया तो जीजा ने पुराने वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

इस सनसनीखेज मामले की जानकारी देते हुए नरसिंहपुर एसपी संदीप भूरिया ने बताया, '' 25 अक्टूबर को हमें सृजन साहू के गुम होने की सूचना मिली थी पर जांच करने पर ये मामला काफी संदिग्ध समझ में आ रहा था. इसके बाद हमारी टीम ने इस मामले से जुड़े टेक्निकल एविडेंस एकत्रित करने शुरू किए. इस दौरान हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि गायब होने से पहले मृतक को एक महिला और एक पुरुष के साथ देखा गया था. इसके बाद दोनों महिला पुरुष को राउंड अप कर पूछताछ की गई, जिसमें इस हत्या कांड का खुलासा हुआ.''

जंगल से साक्ष्य जुटाती पुलिस (Etv Bharat)

घूमने के बहाने साथ लेकर गए, फिर बेरहमी से किया कत्ल

नरसिंहपुर एसपी ने आगे बताया, आरोपी महिला निधि ने ठीक 25 दिन पहले अपने जीजा की मर्डर की प्लानिंग कर ली थी. महिला ने अपने दो अन्य साथियों को कॉन्ट्रेक्ट किलिंग के लिए 50 हजार रु दिए थे, साथ ही दो धारदार चाकू खरीदकर रखे थे. इसके बाद घटना वाले दिन 25 अक्टूबर को मृतक के साथ सभी ने घूमने का प्लान बनाया और स्विफ्ट कार में उसे लेकर गए. इस दौरान दो चाकूओं से मृतक को ड्राइविंग सीट पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे अत्यधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई.''

मामले की जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

जंगल में छिपाया शव, पुलिस ने खोज निकाले अवशेष

नरसिंहपुर एसपी के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या के बाद मृतक सृजन साहू का शव मुगवानी के जंगलों में पत्थर से ढककर छिपा दिया था. मामले का खुलासा होने के बाद से लगातार टीम जंगल में शव को खोज रही थी और अब जाकर टीम को सफलता हाथ लगी है.

जंगल में मिले साक्ष्य (Etv Bharat)

जीजा से थे संबंध, पीछा छुड़ाने कर दी हत्या

नरसिंहपुर एसपी के मुताबिक, '' आरोपी महिला की पांच महीने पहले शादी हुई थी. इससे पहले उसके मृतक के साथ अवैध संबंध थे. शादी के बाद वह जीजा से पीछा छुड़ाना चाह रही थी इसलिए कई तरह से उसका मर्डर करनी की प्लानिंग कर रही थी.''