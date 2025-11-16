ETV Bharat / state

हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने खेत से लौट रहे भाभी-देवर को रौंदा, दोनों की मौत

घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर. वहीं परिजन बदहवासी की हालत में हैं.

हमीरपुर में सड़क हादसा
हमीरपुर में सड़क हादसा (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
हमीरपुर: मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में भाभी–देवर की मौत हो गई. दोनों खेत से धान की कटाई कर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया. गंभीर हालत में दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, देर रात उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है. वहीं परिजन बदहवासी की हालत में हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, दामूपुरवा गांव की रहने वाली रानी (45) पत्नी जय नारायण साहू और उनका देवर प्रिंस (12) पुत्र सीताराम साहू रोज की तरह शुक्रवार को खेत में धान की कटाई करने गए थे. शाम करीब छह बजे दोनों पैदल घर लौट रहे थे, तभी मुख्य सड़क पर हमीरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को कुचल दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद राहगीरों और परिजनों ने दोनों को तत्काल मुस्करा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां देर रात उपचार के दौरान रानी और प्रिंस ने दम तोड़ दिया. खबर गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया. परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.

मुस्करा थाना प्रभारी मुस्करा योगेश कुमार ने बताया कि दोनों घायलों की मौत मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई है. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. शवों का पोस्टमार्टम झांसी में कराया जा रहा है. तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

