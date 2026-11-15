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सोनभद्र: बहन-बहनोई को डूबते देख भाई भी तालाब में कूदा, तीनों की मौत

सोनभद्र में तालाब में डूबे बहन-बहनोई और भाई ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: जिले के अनपरा क्षेत्र में रविवार सुबह दुखद हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई. बहन और बहनोई को डूबता देख बचाने के लिए भाई भी तालाब में कूद पड़ा. इसमें तीनों की जान चली गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कुलडोमरी ग्राम पंचायत स्थित भूतहवा नाले के पास की यह घटना बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह तीनों तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान बहन और बहनोई गहरे पानी में डूबने लगे.उन्हें बचाने के लिए भाई ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहराई में समा गया.