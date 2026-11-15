सोनभद्र: बहन-बहनोई को डूबते देख भाई भी तालाब में कूदा, तीनों की मौत
अनपरा क्षेत्र के भूतहवा नाले के पास की घटना, परिवार में कोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:22 PM IST
सोनभद्र: जिले के अनपरा क्षेत्र में रविवार सुबह दुखद हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई. बहन और बहनोई को डूबता देख बचाने के लिए भाई भी तालाब में कूद पड़ा. इसमें तीनों की जान चली गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
कुलडोमरी ग्राम पंचायत स्थित भूतहवा नाले के पास की यह घटना बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह तीनों तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान बहन और बहनोई गहरे पानी में डूबने लगे.उन्हें बचाने के लिए भाई ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी गहराई में समा गया.
हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. अनपरा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगो की मदद से तीनों के शव बरामद कर लिए गए.
मृतकों की पहचान 19 वर्षीय उर्मिला, 15 वर्षीय राजू और 22 वर्षीय अनिल शर्मा के रूप में हुई है. एक साथ तीन लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है. अनपरा थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे के मुताबिक पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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