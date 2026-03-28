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बाराबंकी: बड़ी बहन ने प्रेमी संग मिलकर छोटी बहन को उतारा मौत के घाट, जानिए क्या है पूरा मामला

बाराबंकी: प्रेमी के साथ बड़ी बहन को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद, बड़ी बहन ने प्रेमी संग मिलकर छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात का खुलासा होने के बाद, शनिवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.



पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बसारी गांव के रहने वाले रामेंद्र मौर्या की 11 वर्षीय बेटी, गुरुवार दोपहर अपने घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत गई थी. खेत में उसके पिता मेंथा की रोपाई कर रहे थे. लेकिन जब देर शाम तक वह घर नही लौटी, तब परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद बालिका का शव 50 मीटर दूर गेहूं के खेत मे संदिग्ध अवस्था में मिला.

बालिका के गले पर चोट के निशान थे, जिससे परिजनों ने गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई. सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किये और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पिता रामेंद्र मौर्या की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने घटना की अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन किया. टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा की मदद लेते हुए, मामले का हैरतनाक खुलासा किया और शोभाराम चौहान निवासी लोनियन पुरवा के साथ मृतका की बड़ी बहन काजल मौर्या को गिरफ्तार कर लिया.