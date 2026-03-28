बाराबंकी: बड़ी बहन ने प्रेमी संग मिलकर छोटी बहन को उतारा मौत के घाट, जानिए क्या है पूरा मामला
छोटी बहन की हत्या के आरोप में बड़ी बहन गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 7:22 PM IST
बाराबंकी: प्रेमी के साथ बड़ी बहन को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद, बड़ी बहन ने प्रेमी संग मिलकर छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात का खुलासा होने के बाद, शनिवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बसारी गांव के रहने वाले रामेंद्र मौर्या की 11 वर्षीय बेटी, गुरुवार दोपहर अपने घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत गई थी. खेत में उसके पिता मेंथा की रोपाई कर रहे थे. लेकिन जब देर शाम तक वह घर नही लौटी, तब परिजनों को चिंता हुई. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद बालिका का शव 50 मीटर दूर गेहूं के खेत मे संदिग्ध अवस्था में मिला.
बालिका के गले पर चोट के निशान थे, जिससे परिजनों ने गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई. सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किये और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पिता रामेंद्र मौर्या की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की.
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने घटना की अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन किया. टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा की मदद लेते हुए, मामले का हैरतनाक खुलासा किया और शोभाराम चौहान निवासी लोनियन पुरवा के साथ मृतका की बड़ी बहन काजल मौर्या को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में मृतका की बड़ी बहन आरोपी काजल मौर्या और आरोपी शोभाराम चौहान ने बताया, दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं. घटना वाले दिन मृतका ने खेत मे आरोपी काजल और शोभाराम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. जिसके बाद मृतका ने कहा, वह इस बात को घर पर बता देगी. बात खुलने के डर से दोनों आरोपियों ने मिलकर अनुष्का की गला दबाकर हत्या कर दी और चुप से घर आ गए.
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