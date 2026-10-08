भारतीय पुलिस बॉडीबिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में SISF हवलदार संतोष बोबंगा ने जीता सिल्वर मेडल, बोकारो पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के हवलदार संतोष बोबंगा ने भारतीय पुलिस बॉडीबिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया है.
Published : October 8, 2026 at 2:26 PM IST
बोकारो: 75वीं अखिल भारतीय पुलिस बॉडीबिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में बोकारो के संतोष बोबंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल कर जिले और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. हरियाणा के मधुबन में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के हवलदार संतोष बोबंगा ने अपनी शानदार शारीरिक क्षमता और मेहनत के दम पर दूसरा स्थान हासिल किया.
संतोष बोबंगा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि यह उनकी लगातार नौवीं पदक जीत है. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर अब उन्हें विश्व पुलिस बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में 28 मार्च 2027 से आयोजित होगी.
एसआईएसएफ के धर्मेंद्र सोए पांचवें स्थान पर रहे
संतोष बोबंगा की इस उपलब्धि से एसआईएसएफ और बोकारो के खिलाड़ियों में भी उत्साह है. वहीं, इसी प्रतियोगिता में एसआईएसएफ के धर्मेंद्र सोए ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है. दोनों खिलाड़ियों के बोकारो लौटने पर जैप-4 स्थित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया.डीएसपी श्यामानंद मंडल और डीएसपी वीरेंद्र टोप्पो ने फूल-माला पहनाकर दोनों खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया.
अब विश्व पुलिस बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप पर नजर
इस मौके पर संतोष बोबंगा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया में होने वाली विश्व पुलिस बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. इसके लिए वह लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 1600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन, रांची टीम ओवरऑल चैंपियन
खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस जवानों ने दिखाया दमखम, मनवाया अपना लोहा