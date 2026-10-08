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भारतीय पुलिस बॉडीबिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में SISF हवलदार संतोष बोबंगा ने जीता सिल्वर मेडल, बोकारो पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

एसआईएसएफ हवलदार संतोष बोबंगा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: 75वीं अखिल भारतीय पुलिस बॉडीबिल्डिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में बोकारो के संतोष बोबंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल कर जिले और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. हरियाणा के मधुबन में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के हवलदार संतोष बोबंगा ने अपनी शानदार शारीरिक क्षमता और मेहनत के दम पर दूसरा स्थान हासिल किया.

संतोष बोबंगा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि यह उनकी लगातार नौवीं पदक जीत है. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर अब उन्हें विश्व पुलिस बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में 28 मार्च 2027 से आयोजित होगी.