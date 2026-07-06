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हांसी का सिसाय गांव बदहाल, गंदे पानी की निकासी की सुविधा नहीं, बदबू से ग्रामीण परेशान

हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिसाय गांव बदहाल है. गंदे पानी की निकासी न होने से ग्रामीण परेशान हैं.

Haryana most populous village
गंदे पानी की निकासी न होने से परेशान ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 6, 2026 at 9:02 PM IST

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हांसी: हरियाणा के सबसे अधिक जनसंख्या वाले सिसाय गांव में पिछले करीब तीन महीनों से गंदे पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है. गांव की गलियों में पानी जमा रहने से लोगों का पैदल निकलना भी दूभर हो गया है. ग्रामीण बदबूदार माहौल में जीवन बिताने को मजबूर हैं. गलियों में लंबे समय से जमा गंदा पानी और फैली गंदगी से पूरे गांव में दुर्गंध फैला हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि "कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. वहीं बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है."

Haryana most populous village
हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिसाय गांव (ETV Bharat)

गंदगी से बीमारी का खतराः सिसाय कालीरामण के पवन कुमार का कहना है कि "इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोगों का आना-जाना होता है. स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई लोग गंदे पानी में फिसलकर गिर चुके हैं, जबकि बदबू और गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है."

गंदे पानी की बदबू से ग्रामीण परेशान (ETV Bharat)

मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में सरकार नाकामः ग्रामीण राजेंद्र का आरोप है कि "वे सरपंच से लेकर एसडीएम और डीसी तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. हर गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के सरकारी दावों की सिसाय में पोल खुलती दिखाई दे रही है.

क्या बोले एसडीएमः सिसाय गांव में नालियों के गंदे पानी की निकासी की समस्या को लेकर एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि "संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है.गंदे पानी की निकासी की समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके."

आंदोलन की तैयारी में ग्रामीणः ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे. अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा का सबसे बड़ी आबादी वाले सिसाय गांव में जल संकट, दो दिनों में पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

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हांसी का सिसाय गांव बदहाल
सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव
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