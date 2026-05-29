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सालों से शिक्षा की अलख जगा रही सिरसा की शशि, गरीब बेटियों की बदल रहीं जिंदगी, शिक्षा के साथ दे रही रोजगार

सिरसा की महिलाओं की सोसायटी 34 वर्षों से गरीब बेटियों को मुफ्त शिक्षा, रोजगार, काउंसिलिंग और सम्मानजनक जीवन दे रही है.

Sirsa Womens Group Empowers Poor Girls With Free Education J
शिक्षा की अलख जगा रही सिरसा की शशि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 3:10 PM IST

5 Min Read
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सिरसा: सिरसा में एक महिला समूह पिछले 34 वर्षों से जरूरतमंद गरीब बेटियों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है. वुमेन एंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी न सिर्फ बच्चियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवा रही है, बल्कि उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी तक की जिम्मेदारी निभा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह संस्था किसी सहारे से कम नहीं है.

शिक्षा के साथ दिया रोजगार: खास बात तो यह है कि ये सोसायटी सिर्फ बेटियों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है. जिन परिवारों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, उन्हें भी संस्था ने काम उपलब्ध करवाया. कई अभिभावकों को निजी स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के रूप में नौकरी देकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की गई. संस्था कुछ जरूरतमंद लड़कों की शिक्षा में भी सहयोग कर रही है.

Sirsa Womens Group Empowers Poor Girls With Free Education J
गरीब बेटियों की बदल रहीं जिंदगी (ETV Bharat)

शशि सचदेवा के संघर्ष से शुरू हुई पहल: सोसायटी की सचिव शशि सचदेवा ने बताया कि, "मुझे खुद पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था. मेरी मां लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थीं. उनका मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर का काम सिखाना चाहिए. लेकिन मुझे शुरू से पढ़ने और बच्चों को पढ़ाने का जुनून था. मेरा मानना है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं. इसी सोच के साथ हमने जरूरतमंद बच्चियों की शिक्षा का जिम्मा उठाया."

सालों से शिक्षा की अलख जगा रही सिरसा की शशि (ETV Bharat)

1988 में शुरू हुआ शिक्षा का सफर: शशि सचदेवा ने आगे कहा कि, "साल 1988 में गांव बुढ़ाभाना से सिरसा शहर आने के बाद मैंने एक निजी स्कूल शुरू किया. इसी स्कूल में गरीब और जरूरतमंद बच्चियों की फीस माफ कर मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे लोगों का सहयोग बढ़ता गया और साल 1992 में कुछ समाजसेवी महिलाओं ने मिलकर वुमेन एंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी की स्थापना की."

100 से ज्यादा लड़कियों को मिली मुफ्त शिक्षा:शशि सचदेवा ने बताया कि, "हमारी सोसायटी अब तक 100 से ज्यादा जरूरतमंद लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दिलवा चुकी है. संस्था फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाती है. इनमें से कई लड़कियां आज सरकारी और निजी नौकरियों में कार्यरत हैं और अपने परिवार का सहारा बनी हुई हैं. हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी जरूरतमंद लड़की पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे."

गांवों में आज भी बेटियों की पढ़ाई बड़ी चुनौती: शशि सचदेवा ने आगे कहा कि, "ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई परिवार बेटियों को ज्यादा पढ़ाना पसंद नहीं करते. आर्थिक तंगी और पुरानी सोच के कारण लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी जाती है. कई परिवार पांचवी या आठवीं के बाद लड़कियों को घरेलू काम में लगा देते हैं. कई बार नाबालिग उम्र में शादी तक कर दी जाती है. ऐसे मामलों में हम परिवारों को समझाकर बच्चियों की पढ़ाई जारी रखवाते हैं."

टूटते परिवारों को भी जोड़ रही सोसायटी: दरअसल, ये संस्था सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार के कामों में भी सक्रिय है. घरेलू विवाद, पति-पत्नी के झगड़े और पारिवारिक तनाव के मामलों में सोसायटी की काउंसलर महिलाओं और परिवारों से बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास करती हैं. इस बारे में शशि सचदेवा कहती है कि, "कई महिलाएं मानसिक तनाव या गुस्से में घर छोड़ देती हैं. ऐसे मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनकर समझाइश और काउंसिलिंग के जरिए परिवार को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाता है."

बच्चों के लिए प्रेरणा बनी संस्था: संस्था से शिक्षा प्राप्त कर चुकी कई लड़कियां आज निजी कंपनियों और सरकारी विभागों में नौकरी कर रही हैं. सोसायटी का मानना है कि पढ़ी-लिखी लड़की पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है. संस्था से जुड़े सदस्य लगातार समाज में बेटियों की शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटे हैं.

"सोसायटी ने मुझे नौकरी दी, परिवार के हालात भी सुधारे": सोसायटी में काम कर रही महिला कैलाश रानी ने बताया कि, "मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. मेरी दोनों बेटियों और बेटे को इसी सोसायटी से मुफ्त शिक्षा मिली. किताबें, ड्रेस और बाकी सामान भी फ्री दिया गया. अगर यह मदद नहीं मिलती तो शायद हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते. सोसायटी ने मुझे नौकरी भी दी, जिससे परिवार के हालात सुधरे. आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है."

छात्रों ने जताया आभार: सोसायटी से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स लता रानी, राहुल कुमार और कीर्ति रानी ने बताया कि उनके परिवार पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे. उन्होंने कहा कि जब हमारे परिवार सोसायटी के संपर्क में आए तो शशि सचदेवा ने हमारी फीस माफ करवाई और स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था की. इसी वजह से हमारी शिक्षा जारी रह सकी.

समाज के लिए मिसाल बनी संस्था: 34 वर्षों से लगातार सेवा कर रही यह सोसायटी आज सिरसा में सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की मिसाल बन चुकी है. जरूरतमंद बेटियों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन देने के साथ-साथ टूटते परिवारों को जोड़ने का काम भी संस्था लगातार कर रही है.

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