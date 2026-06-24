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सिरसा में गहराया जल संकट, 22 दिन से सूखे नल, खन्ना कॉलोनी में पानी के लिए मचा हाहाकार, टैंकर खरीद कर रहे गुजारा

सिरसा के खन्ना कॉलोनी में 22 दिन से पेयजल सप्लाई ठप है. लोग महंगे टैंकर खरीदने को मजबूर हैं.

Sirsa Khanna Colony Water Crisis
सिरसा में गहराया जल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 24, 2026 at 11:18 AM IST

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सिरसा: शहर की खन्ना कॉलोनी इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रही है. पिछले 22 दिनों से कॉलोनी में पानी की नियमित सप्लाई बंद होने के कारण लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घरों के नलों से पानी की जगह केवल हवा निकल रही है. गर्मी के इस मौसम में पीने के पानी से लेकर घरेलू उपयोग तक की हर जरूरत प्रभावित हो रही है. कॉलोनीवासी लगातार सरकार और प्रशासन से पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

Sirsa Khanna Colony Water Crisis
सिरसा खन्ना कॉलोनी में 22 दिन से पेयजल सप्लाई ठप (ETV Bharat)

हर दिन पानी आने की उम्मीद: कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हर दिन पानी आने की उम्मीद में सुबह से रात तक नलों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सप्लाई शुरू नहीं होती. ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. पानी की कमी के कारण सामान्य दिनचर्या भी अस्त-व्यस्त हो चुकी है. एक कॉलोनी वासी ने कहा कि, "सुनो हरियाणा सरकार, सिरसा के लोगों की पुकार, सिरसा में पानी की है दरकार. पिछले 22 दिनों से हम पानी के लिए परेशान हैं."

खन्ना कॉलोनी में 22 दिन से पेयजल सप्लाई ठप (ETV Bharat)

ड्रम और टंकियां भर रहे लोग: जहां कहीं थोड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है, वहां परिवार अगले दिन की जरूरत को देखते हुए बड़े ड्रम, टंकियां और बाल्टियां भरकर रख रहे हैं. महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों को दूसरे इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि कुछ परिवार रिश्तेदारों और पड़ोसियों के भरोसे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं. कॉलोनी की एक महिला ने कहा कि, "पानी की व्यवस्था करना अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है. हर बूंद संभालकर इस्तेमाल करनी पड़ रही है."

Sirsa Khanna Colony Water Crisis
टैंकर बना सहारा (ETV Bharat)

महंगे टैंकरों पर निर्भर: वहीं, सरकारी सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है. सिरसा शहर में एक पानी के टैंकर की कीमत 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच गई है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च बड़ी परेशानी बन गया है. कॉलोनी की एक अन्य महिला ने कहा कि, "22 दिनों से पानी नहीं आया. मजबूरी में 700 से 1000 रुपये तक का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है. सरकार जल्द समाधान करे."

Sirsa Khanna Colony Water Crisis
टैंकर खरीद कर रहे गुजारा (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर: पानी की कमी का असर केवल घरेलू कामों तक सीमित नहीं है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, घरों की साफ-सफाई प्रभावित हो रही है और लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं. भीषण गर्मी के बीच पर्याप्त पानी नहीं मिलने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. कॉलोनी की एक महिला ने कहा कि, "सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है. पानी के बिना सामान्य जीवन भी मुश्किल हो गया है." वहीं, एक अन्य कॉलोनीवासी ने कहा कि, "हमने कई बार शिकायत दी, लेकिन अभी तक सिर्फ भरोसा मिला है, पानी नहीं."

Sirsa Khanna Colony Water Crisis
22 दिन से सूखे नल (ETV Bharat)

कई बार शिकायत के बाद भी नहीं मिला स्थायी समाधान: कॉलोनीवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनस्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. लोगों का आरोप है कि हर बार केवल आश्वासन मिलता है, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है.

विभाग ने बताई तकनीकी दिक्कत: जनस्वास्थ्य विभाग ने भी माना है कि पानी की सप्लाई में तकनीकी और वितरण संबंधी समस्याओं के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. विभाग का कहना है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने कहा कि, "विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और जल्द ही पानी की आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा. विभाग को समस्या की पूरी जानकारी है. हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जल्द ही पानी की सप्लाई सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा."

स्थायी समाधान की मांग: खन्ना कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यह केवल एक कॉलोनी का संकट नहीं, बल्कि शहर की मूलभूत सुविधाओं पर सवाल खड़ा करने वाला मामला है. भीषण गर्मी में 22 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगा रहा है. लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि पेयजल संकट का स्थायी समाधान किया जाए ताकि भविष्य में उन्हें महंगे टैंकरों पर निर्भर न रहना पड़े.

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