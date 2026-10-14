सिरसा की काजू पिन्नी से त्योहारों में घुलेगी मिठास, दूसरे राज्यों में भी डिमांड, नवरात्र से दिवाली तक बिकेंगे 80 हजार डिब्बे, 20 गुना तक बढ़ी मांग
सिरसा में बनी वीटा की काजू पिन्नी की मांग त्योहारों में 20 गुना तक बढ़ती है, दिवाली पर 80 हजार डिब्बे बिकते हैं.
Published : October 14, 2026 at 9:56 AM IST
सिरसा: त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है. नवरात्र, विजयादशमी और दीपावली जैसे पर्वों पर मिठाइयों की खरीदारी के बीच हरियाणा सरकार के सहकारी उपक्रम वीटा की सिरसा में तैयार होने वाली काजू पिन्नी लोगों की खास पसंद बनी हुई है. शुद्ध देसी घी, खोया, चीनी और काजू से तैयार इस पारंपरिक मिठाई की मांग त्योहारी सीजन में सामान्य दिनों के मुकाबले 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है. सिर्फ दीपावली पर करीब 70 से 80 हजार डिब्बों की बिक्री होती है.
दरअसल, वीटा की सिरसा मिल्क प्लांट में तैयार काजू पिन्नी का स्वाद हरियाणा तक सीमित नहीं है. पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसकी अच्छी मांग है. नवरात्र से दीपावली तक पिन्नी की बिक्री एक लाख डिब्बों का आंकड़ा पार कर जाती है. त्योहारों पर पारंपरिक मिठाइयों और देसी स्वाद वाले उत्पादों की खरीदारी बढ़ने से इसकी लोकप्रियता में भी इजाफा होता है.
तीन तरह की पैकिंग में उपलब्ध: वीटा की काजू पिन्नी उपभोक्ताओं के लिए तीन अलग-अलग पैकिंग में उपलब्ध है. 200 ग्राम के डिब्बे में छह पीस होते हैं, जिसकी कीमत 120 रुपये है. वहीं, 400 ग्राम के डिब्बे में 12 पीस 220 रुपये में मिलते हैं. 800 ग्राम की पैकिंग में 24 पीस होते हैं और इसकी कीमत 420 रुपये है. अलग-अलग वजन में उपलब्ध होने से लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इसकी खरीदारी कर सकते हैं.
1996 में स्थापित हुआ था सिरसा मिल्क प्लांट: सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट की स्थापना साल 1996 में हुई थी. यहां हर दिन करीब 1 लाख 10 हजार लीटर दूध के प्रसंस्करण की क्षमता है. दूध से पाउडर, मक्खन, छाछ और पनीर समेत कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं. दीपावली को देखते हुए इस बार काजू पिन्नी के साथ मिल्क केक, काजू कतली और बेसन के लड्डू भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि त्योहारों पर ग्राहकों की मांग पूरी की जा सके.
मांग को देखते हुए उत्पादन तेज: इस बारे में सिरसा वीटा मिल्क प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश मेहता ने बताया कि, "त्योहारी सीजन को देखते हुए प्लांट में काजू पिन्नी बनाने का काम तेजी से चल रहा है. नवरात्र के बाद दीपावली पर इसकी मांग और बढ़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए अधिक काजू पिन्नी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ताकि हम ऑर्डर को कंप्लीट कर सकें. साथ ही लोगों तक हमारे यहां कि पिन्नी पहुंचे."
सामान्य दिनों से कई गुना बढ़ जाती है बिक्री: वहीं, प्रोडक्शन यूनिट के प्रबंधक गंगाधर ने कहा कि, "त्योहारों के दौरान पिन्नी की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. बढ़ी हुई मांग को समय पर पूरा करने के लिए इन दिनों लगातार पिन्नी तैयार की जा रही है." इसके अलावा प्रोडक्शन सुपरवाइजर कर्ण सिंह ने बताया कि, "सामान्य तौर पर हर महीने पिन्नी के करीब 5 से 6 हजार डिब्बे बिकते हैं. नवरात्र और दीपावली के दौरान इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है. लोग इन त्योहारों पर पारंपरिक मिठाइयों और देसी स्वाद वाले उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं."
यही वजह है कि सिरसा में तैयार होने वाली वीटा की काजू पिन्नी त्योहारों पर मिठास बांटने के साथ प्रदेश से बाहर भी अपनी पहचान बनाए हुए है.
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