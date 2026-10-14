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सिरसा की काजू पिन्नी से त्योहारों में घुलेगी मिठास, दूसरे राज्यों में भी डिमांड, नवरात्र से दिवाली तक बिकेंगे 80 हजार डिब्बे, 20 गुना तक बढ़ी मांग

सिरसा की काजू पिन्नी ( ETV Bharat )

सिरसा: त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है. नवरात्र, विजयादशमी और दीपावली जैसे पर्वों पर मिठाइयों की खरीदारी के बीच हरियाणा सरकार के सहकारी उपक्रम वीटा की सिरसा में तैयार होने वाली काजू पिन्नी लोगों की खास पसंद बनी हुई है. शुद्ध देसी घी, खोया, चीनी और काजू से तैयार इस पारंपरिक मिठाई की मांग त्योहारी सीजन में सामान्य दिनों के मुकाबले 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है. सिर्फ दीपावली पर करीब 70 से 80 हजार डिब्बों की बिक्री होती है.

सिरसा की काजू पिन्नी पारंपरिक स्वाद की बढ़ती लोकप्रियता (ETV Bharat) दरअसल, वीटा की सिरसा मिल्क प्लांट में तैयार काजू पिन्नी का स्वाद हरियाणा तक सीमित नहीं है. पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसकी अच्छी मांग है. नवरात्र से दीपावली तक पिन्नी की बिक्री एक लाख डिब्बों का आंकड़ा पार कर जाती है. त्योहारों पर पारंपरिक मिठाइयों और देसी स्वाद वाले उत्पादों की खरीदारी बढ़ने से इसकी लोकप्रियता में भी इजाफा होता है.