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सिरसा वैदवाला टावर विवाद सुलझा: टावर उखाड़ने के ऐलान से पहले प्रशासन ने संभाला मोर्चा, 6 दिन बाद टंकी से उतरे किसान, कमेटी गठन पर बनी सहमति

सिरसा वैदवाला टावर विवाद सुलझा ( ETV Bharat )

सिरसा: सिरसा के गांव वैदवाला में बिजली टावर के मुआवजे को लेकर पिछले छह दिन से चल रहा किसानों का धरना बुधवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हो गया. जलघर की टंकी पर चढ़े खेत मालिक भूपेंद्र सिंह और किसान वेदप्रकाश को प्रशासन ने समझाकर नीचे उतार लिया. डीसी शांतनु शर्मा ने दोनों किसानों को पानी पिलाकर धरना समाप्त करवाया. कमेटी करेगी मुआवजे का दोबारा मूल्यांकन: प्रशासन और किसानों के बीच हुई सहमति के अनुसार एडीसी अर्पित संगल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी में तीन किसान प्रतिनिधियों के साथ बिजली निगम के अधिकारी शामिल होंगे. यह कमेटी टावरों के लिए अधिग्रहित जमीन और मुआवजे का दोबारा मूल्यांकन कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी. टावर उखाड़ने के ऐलान से पहले प्रशासन ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat) CM से मुलाकात का आश्वासन: प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद उनकी मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखा जाएगा. किसानों की जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की बात भी कही गई है. इसी आश्वासन के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई. चढ़ूनी ने टंकी से किसानों को उतारा: किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन से बातचीत के बाद चढ़ूनी ने टंकी पर चढ़े दोनों किसानों को नीचे उतरने के लिए कहा. किसानों के नीचे आने के बाद चढ़ूनी ने उन्हें सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान धरनास्थल पर मौजूद किसानों ने भी सहमति का स्वागत किया. "मजबूती और संघर्ष से चला आंदोलन": इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि, "किसानों का यह धरना मजबूती और संघर्ष के साथ चला है. अब एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, जिसमें तीन किसान प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे. कमेटी 10 दिन में टावरों की कीमत का पुनर्मूल्यांकन कर रिपोर्ट देगी.रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. प्रशासन से बातचीत के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया है. किसानों की मांगों के समाधान के लिए कमेटी में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है." पुलिस कार्रवाई नहीं होगी: बातचीत के दौरान किसानों की ओर से पुलिस कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई गई. इस पर एसपी दीपक सहारण ने किसानों को भरोसा दिया कि आंदोलन को लेकर उनके खिलाफ किसी तरह का केस दर्ज नहीं किया जाएगा. प्रशासन के इस आश्वासन से भी किसानों का रुख नरम हुआ.