सिरसा होगा स्ट्रीट-डॉग फ्री, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिशन शुरू, शिक्षण संस्थानों से बस स्टैंड तक बड़े पैमाने पर कार्रवाई

सिरसा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिरसा जिला प्रशासन ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, "जिला सिरसा के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान पूरी तरह स्ट्रीट डॉग फ्री बनाए जाएं."

एडीसी ने ली बैठक: वहीं, एडीसी ने पशु नियंत्रण अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक की, जिसमें सभी विभागों को अपने-अपने परिसरों में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए त्वरित कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए गए. हर संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर में कोई भी स्ट्रीट डॉग न रहे. इसके साथ ही संस्थानों को चारदीवारी दुरुस्त करने और नगर परिषद से स्ट्रीट-डॉग फ्री प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिशन शुरू (ETV Bharat)

एक एजेंसी नियुक्त करेगी नगर परिषद: इसके साथ ही नोडल अधिकारियों की निगरानी में नगर परिषद एक एजेंसी नियुक्त करेगी, जो शहर में घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण की जिम्मेदारी निभाएगी. कुत्ता काटने की किसी भी घटना में संबंधित कुत्ते को तुरंत विशेष सेल्टर होम शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र में अलग शेल्टर होम बनाया जाएगा. प्रशासन जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा, जहां नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे.