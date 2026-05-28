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सिरसा में तांत्रिक का कांड, झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप, आरोपी लाल मोहम्मद अरेस्ट

सिरसा : हरियाणा के सिरसा में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोप एक तांत्रिक बाबा पर लगा है. बताया जाता है कि आरोपी तांत्रिक बाबा ने छात्रा को झाड़ फूंक के बहाने बुलाया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया है. फ़िलहाल महिला थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया है.

झाड़-फूंक के नाम पर रेप : सिरसा जिले की महिला थाना पुलिस ने झाड़-फूंक के बहाने दसवीं क्लास की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ महिला थाना में आकर महिला अधिवक्ता और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बयान दर्ज करवाए. आरोप है कि बीती 23 मई 2026 को तांत्रिक बाबा पीड़िता के घर पर आया और एक बंद कमरे में बैठकर झाड़-फूंक करने लगा. पीड़िता के घर के अन्य सदस्य भी कमरे में जाकर अपनी समस्याएं रख रहे थे. जब पीड़िता की बारी आई तो तांत्रिक बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.

आरोपी लाल मोहम्मद गिरफ्तार : पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद लीगल एडवाइजर एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो, एवं एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत महिला थाना सिरसा में मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की. जांच के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया है.

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